"Взяв у полон матір і шантажував": на Житомирщині іноземець викрав дівчину

У неділю, 18 серпня, у Коростені (Житомирська область) поліція затримала 45-річного іноземця за підозрою у позбавленні волі місцевої жительки. Чоловік спершу переслідував дівчину, яка не хотіла з ним спілкуватися, а потім за допомогою шантажу та сили змусив поїхати разом із ним за кордон.

Як повідомила пресслужба поліції Житомирської області, під час затримання у нього вилучили зброю (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

У ході кримінального провадження встановили, що 25-річна потерпіла та затриманий познайомилися у Коростені наприкінці 2018 року та деякий час підтримували стосунки. Однак через агресивний характер чоловіка дівчина припинила спілкування з ним і виїхала з міста. Іноземець, який приїздив до райцентру в службових справах, почав переслідувати її.

На Житомирщині іноземець викрав дівчину

На початку липня 2019-го чоловік разом зі спільником приїхав до будинку, де раніше жила дівчина, і, погрожуючи, вимагав у її матері повідомити місце перебування доньки. Жінка відмовлялася, але нападник, застосовуючи фізичну силу та електрошокер, змусив матір зателефонувати дівчині й попросити приїхати, поскаржившись на погане самопочуття.

В будинку чоловік застосував до неї фізичну силу й електрошокер. Іноземець шантажував її тим, що візьме матір у заручники, та змусив потерпілу поїхати з його спільником за кордон.

Він сказав дівчині, що її матір перебуватиме в полоні, доки вона не перетне кордон України. Як розповів начальник ГУНП Житомирщини В’ячеслав Печененко, постраждала також повинна була нікому не повідомляти про ситуацію: ані прикордонникам, ані поліції.

Дівчина опинилася за кордоном, іноземець приєднався дорогою до пункту призначення. В Україну постраждалій вдалось повернутися лише на початку серпня, вона звернулася до правоохоронців.

Під час проведення слідчо-розшукових заходів було встановлено, що у середині серпня чоловік знову перетнув кордон України.

18 серпня під час його чергової спроби викрасти дівчину він був затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Під час затримання іноземець намагався позбутися пістолета, яким погрожував дівчині, викинувши його до смітника. Поліцейські встановлять місце перебування спільника затриманого, його особа уже відома.

За українським законодавством подібні дії караються позбавленням волі на термін від 8 до 15 років ув’язнення. Досудове розслідування проводиться одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України – ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 147 (Захоплення заручників) та ч. 3 ст 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).

На Житомирщині іноземець викрав дівчину Поліція Житомирської області

Поліція затримала 45-річного чоловіка Поліція Житомирської області

Чоловік переслідував дівчину і змусив поїхати за кордон Поліція Житомирської області

На Житомирщині іноземець викрав дівчину Поліція Житомирської області

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