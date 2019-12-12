"Взагалі не шкода!" Підозрювана у вбивстві Шеремета хотіла обстріляти Київ "Градами"

Хірург і військовий медик Юлія Кузьменко, яка підозрюється в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, хотіла вдарити по Києву "Градами".

У розмовах з близькими вона неодноразово висловлювала радикальні погляди і обговорювала різні сценарії дестабілізації обстановки. Про це повідомили на брифінгу МВС у четвер, 12 грудня.

Про бажання обстріляти столицю з реактивної артилерії стало відомо із запису телефонної розмови Кузьменко, де її співрозмовник повідомив про комбриг, який готовий за наказом готовий разом з бригадою "їхати на Київ".

Facebook \ Юлія Кузьменко

"І правильно зроблять. Я дуже хочу, щоб це сталося, мені цього Києва не шкода взагалі", – заявила Кузьменко.

"Щоб Київ привести в норму, треба 4-5 касет "Градів" випустити, та й все", – відповів їй військовий.

Facebook \ Юлія Кузьменко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького в Києві. При вбивстві використовувався вибуховий пристрій з дистанційним управлінням.

12 грудня слідство назвало чотири основні версії вбивства. Однак більш ймовірна – спроба дестабілізації ситуації в Україні шляхом вбивства відомої особистості.

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