"Будуть робити, що захочуть": американський генерал дав прогноз на вторгнення Росії в Україну

Росія навряд чи зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну з боку Чорного моря, однак якщо Захід не покаже протидії, Кремль продовжить агресію в окупованому Криму і на Донбасі.

Таку думку висловив колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес в інтерв'ю "Апострофу".

"Росія, судячи з усього, задоволена ситуацією, що склалася. Вони незаконно анексували Крим і перетворили його на військову базу для власних угод у Сирії та Лівії. На Донбасі вони створили випробувальний полігон для нових зразків зброї і набуття військами бойового досвіду. І Кремль демонструє нульові наміри припинити це", – зазначив він.

Американський генерал дав прогноз на вторгнення Росії belvpo.com

За словами генерала, щоб не допустити подальшої агресії Росії в чорноморському регіоні, Заходу слід відкрито виступити проти Кремля.

"Поки Захід не почне вести себе з росіянами, як годиться, вони будуть продовжувати робити все те, чим займаються зараз. У той же час, Росія не хоче чогось більшого, вона виконує свої стратегічні цілі та отримує важливий реальний досвід. Заходу слід згуртуватися і посилити тиск на РФ, але, боюся, деякі країни будуть виступати проти таких дій через свої ділові інтереси у Росії", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ходжес попередив, що якщо Захід не зробить нічого з анексією Криму, Одеса стане наступним містом, який буде окупований росіянами.

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