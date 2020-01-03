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3 січня • оновлено в 21:24
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"Будуть робити, що захочуть": американський генерал дав прогноз на вторгнення Росії в Україну

8.3т
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Росія навряд чи зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну з боку Чорного моря, однак якщо Захід не покаже протидії, Кремль продовжить агресію в окупованому Криму і на Донбасі.

Таку думку висловив колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес в інтерв'ю "Апострофу".

"Росія, судячи з усього, задоволена ситуацією, що склалася. Вони незаконно анексували Крим і перетворили його на військову базу для власних угод у Сирії та Лівії. На Донбасі вони створили випробувальний полігон для нових зразків зброї і набуття військами бойового досвіду. І Кремль демонструє нульові наміри припинити це", – зазначив він.

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Американський генерал дав прогноз на вторгнення Росії

Американський генерал дав прогноз на вторгнення Росії

belvpo.com

За словами генерала, щоб не допустити подальшої агресії Росії в чорноморському регіоні, Заходу слід відкрито виступити проти Кремля.

"Поки Захід не почне вести себе з росіянами, як годиться, вони будуть продовжувати робити все те, чим займаються зараз. У той же час, Росія не хоче чогось більшого, вона виконує свої стратегічні цілі та отримує важливий реальний досвід. Заходу слід згуртуватися і посилити тиск на РФ, але, боюся, деякі країни будуть виступати проти таких дій через свої ділові інтереси у Росії", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ходжес попередив, що якщо Захід не зробить нічого з анексією Криму, Одеса стане наступним містом, який буде окупований росіянами.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Російська воєнна загроза
Місце
Україна
Тег
Крим
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
да вы не волнуйтесь так ,а я не волнусь,ну дак вы ж ручками так делаете,да то я думаю ,как те йожики ипутца.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Просчитав, сколько стоит модернизировать Крым до уровня российских регионов, никто ничего на Украине больше брать не планирует. Особенно с кислым выражением лица самих украинцев. Донбасс - это край. Живите на свои, ваши мечты про нашу агрессию никогда не исполнятся.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Иванова Елена, девочка! я не не понял, ты специалистка по туалетам или по газопроводке? ну пожалуйста не отмалчивайся!
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Иванова Елена
Иванова Елена
Николаев Олег, ага, особенно туалеты построить и газ провести!! ну шо б уже было точно так, как в твоем мухосранске))))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, почему разговаривать на рууском языке на Украине можно, а петь по-русски нельзя? вы ипануты, или где?____________
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