|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Все вийшло з-під контролю": Ходорковський розповів про "глухий кут" Путіна з Донбасом

5.1тЧитати матеріал російською

Нинішня ситуація на окупованій частині українського Донбасу вийшла з-під контролю глави Росії Володимира Путіна.

Таку думку в ефірі "Радіо Свобода" висловив російський опозиціонер Михайло Ходорковський. Він також вважає, що Путін не може завершити агресію проти України на Донбасі, тому що в такому випадку більша частина озброєних бойовиків повернеться до РФ.

"Я переконаний, що те, що відбувається на Донбасі, вже поза контролем у тому числі і Путіна. Поза контролем не в тому сенсі, що він не може припинити туди постачання зброї, а в тому сенсі, що якщо Донбас буде переданий під контроль українській владі без будь-яких застережень, то кілька тисяч, а то й десятки тисяч людей, які володіють зброєю і вкрай різко налаштованих у тому числі тепер уже і проти нинішнього господаря Кремля, опиняться на території Росії", – підкреслив опозиціонер.

Новини
"Це приголомшує, росіяни заздрять": скандальний російський журналіст про Зеленського і Порошенко

На його думку, десятки тисяч бойовиків стануть гігантською проблемою для Кремля, тому для Путіна "цікавіший заморожений конфлікт".

"Наскільки заморожений, наскільки гарячий – це буде залежати від багатьох обставин. Звичайно, хотілося б, щоб там хоча б для початку просто перестали вбивати людей, а все інше можна вирішувати далі, і з Кримом зокрема", – зазначив Ходорковський.

Він також додав, що проблема з анексією Криму не має легкого виходу: "Пошук взаємоприйнятного рішення триватиме багато десятиліть".

Ілюстрація

Ілюстрація

hronika.info

Як писав OBOZREVATEL, раніше Михайло Ходорковський заявив, що завдяки главі РФ Володимиру Путіну Україна здобула повністю окрему від Росії національну самосвідомість.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Михайло ХодорковськийВолодимир Путін
Місце
Україна
Тег
Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
12
3
Смішно
15
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
..контролируемый хаос,..перенимает передовой американский опыт.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Бред сивой кобылы 😆
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Тупиковая многоходовочка?гениально!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки