"Все вийшло з-під контролю": Ходорковський розповів про "глухий кут" Путіна з Донбасом

Нинішня ситуація на окупованій частині українського Донбасу вийшла з-під контролю глави Росії Володимира Путіна.

Таку думку в ефірі "Радіо Свобода" висловив російський опозиціонер Михайло Ходорковський. Він також вважає, що Путін не може завершити агресію проти України на Донбасі, тому що в такому випадку більша частина озброєних бойовиків повернеться до РФ.

"Я переконаний, що те, що відбувається на Донбасі, вже поза контролем у тому числі і Путіна. Поза контролем не в тому сенсі, що він не може припинити туди постачання зброї, а в тому сенсі, що якщо Донбас буде переданий під контроль українській владі без будь-яких застережень, то кілька тисяч, а то й десятки тисяч людей, які володіють зброєю і вкрай різко налаштованих у тому числі тепер уже і проти нинішнього господаря Кремля, опиняться на території Росії", – підкреслив опозиціонер.

На його думку, десятки тисяч бойовиків стануть гігантською проблемою для Кремля, тому для Путіна "цікавіший заморожений конфлікт".

"Наскільки заморожений, наскільки гарячий – це буде залежати від багатьох обставин. Звичайно, хотілося б, щоб там хоча б для початку просто перестали вбивати людей, а все інше можна вирішувати далі, і з Кримом зокрема", – зазначив Ходорковський.

Він також додав, що проблема з анексією Криму не має легкого виходу: "Пошук взаємоприйнятного рішення триватиме багато десятиліть".

Ілюстрація hronika.info

Як писав OBOZREVATEL, раніше Михайло Ходорковський заявив, що завдяки главі РФ Володимиру Путіну Україна здобула повністю окрему від Росії національну самосвідомість.

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