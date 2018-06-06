Все обличчя в крові: в центрі Одеси побили учня Френка Синатри

В Одесі невідомий побив 71-річного американського співака Білла Уоррена, який колись був учнем знаменитого Френка Сінатри.

Головне управління Національної поліції області підтвердило УНІАН, що громадянин США подав заяву про напад, що стався 5 червня близько 20:00 в центрі міста.

За словами заявника, у нього виник конфлікт з невідомим. Той, в свою чергу, кілька разів ударив його по обличчю і руці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Відзначається, що раніше активіст Юрій Дьяченко розповідав про зустріч на вулиці іноземця, у якого було обличчя в крові.

"Підійшов, запитав, що сталося. Відповідають: "Викликай поліцію". Дзвоню, в поліції запитують, чи потрібна швидка медична допомога, уточнив: потрібна. Через 25 хвилин приїжджає "швидка", лікар англійською не володіє. Медики хочуть відвезти іноземця, той сильно нервує, каже, що чекатиме на поліцію", - розповів активіст.

Білл Уоррен

Він опублікував фотографію побитого. У мережі ідентифікували чоловіка, як співака і шоумена Білла Уоррена. Він є володарем двох національних премій США. Відзначається, що музикант не значиться в списках офіційних гостей фестивалю Odessa Classics, який проходить з 1 по 10 червня.

Білл Уоррен на Дерибасівській

Варто відзначити, що Уоррен брав участь в жовтні 2017 року 8-му випуску вокального шоу Х-фактор. Він прийшов тоді на прослуховування до суддів.

В Україні співак живе вже кілька років. Його призвело з Каліфорнії бажання знайти собі кращу дружину.

У тому ж 2017 році він виступив на одеському ринку "Привоз" у самому центрі рибного ряду. Він влаштував флеш-моб під назвою New York, New York, який присвятив Синатрі.

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