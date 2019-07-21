Поїхав у "ДНР": з'явилися подробиці про загадково вбитого на Донбасі американця

Терористи "ДНР" дали дозвіл на перепоховання тіла американця Вільяма Рейлі, який поїхав воювати на боці проросійських окупантів на Донбасі.

Його могила була знайдена в Шахтарську Донецької області ще в 2018 році, повідомив в Twitter журналіст Денис Казанський.

"Бойовики дали дозвіл батькам на ексгумацію і перепоховання тіла в США", – уточнив він.

Згідно з інформацією в "документі" окупантів, Рейлі буде похований у м. Саутфілд в штаті Мічиган.

Він зник після того, як в травні 2015 року, перебуваючи в Москві, познайомився з Михайлом Полинковим, який займається вербуванням і відправленням на Донбас російських найманців.

Вільям Рейлі deniskazansky.com.ua

З російської столиці Рейлі поїхав до Ростова, де у нього вкрали всі гроші. З Ростова він повинен був їхати в "ДНР", але зв'язок з ним обірвався.

Батьки Вільяма намагалися зв'язатися з Полинковим, але той дав зрозуміти, що американець нібито був заарештований російськими спецслужбами.

Знайти живим Рейлі так і не вдалося – його могилу виявили в Шахтарську. Вона була датована серединою 2015 року, тобто незабаром після того, як він зник в Ростові.

Писав якось про американця Вільяма Рейлі, якого вбили в ДНР. https://t.co/F991WxVzEx



Його могила знайшлася в Шахтарську. Бойовики недавно дали дозвіл батькам на ексгумацію і перепоховання тіла в США. pic.twitter.com/TaOzpVVQ5F - Денис Казанський (@den_kazansky) 20 липня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, Рейлі стверджував, що поїхав "допомагати" терористам на Донбасі. Після його зникнення сім'я спробувала дізнатися про долю Рейлі і дипломатичним шляхом за допомогою уряду США.

Однак в Держдепі заявили, що Рейлі офіційно не виїжджав з Росії. Тим часом в "ДНР" заявили, що за таким паспортом на окупований Донбас ніхто не в'їжджав.

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