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8 березня • оновлено в 06:50
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Крим залишався без води через російських "понаїхавших": сумна статистика

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В анексованому Росією Сімферополі спостерігаються серйозні проблеми з питною водою. Міські водосховища пересихають.

Про це повідомило видання "Апостроф". За їх інформацією місцеві жителі вважають головною причиною збільшення населення міста за рахунок росіян, що переїхали в нього.

Крим залишався без води через російських "понаїхавших": сумна статистика

До анексії Сімферополь споживав в межах 90-100 тисяч кубометрів води за добу. На даний час місцева окупаційна адміністрація називає цифри в районі 150 тисяч кубометрів на добу. Якщо в найближчі пару місяців на півострові не буде ніяких опадів, то при такому рівні споживання водосховища, що живлять Сімферополь, почнуть вичерпуватися. За інформацією російських чиновників, з чотирьох водосховищ, що живлять столицю автономної республіки Крим, Аянське водосховище наповнене на чверть, Сімферопольське і Партизанське водосховища – на третину.

"Чітко стало багато заробітчан росіян. По всьому Сімферополю йде будівництво нових житлових масивів для, як ми їх називаємо,"колоністів". При цьому комунікації старі. Навантаження на них постійно зростає. Міська влада замість того, щоб навести порядок з масовими забудовами і бізнесом, який витрачає багато води, довела ситуацію до ручки", - розповіла одна з місцевих мешканок Сімферополя.

Вона також додала, що окупанти збираються використовувати для водопостачання старі артезіанські свердловини. Тим часом Москва продовжує цілеспрямовано завозити до Криму переселенців із сусідньої Росії для метою зміни соціально-демографічної обстановки, що крім усього іншого є порушенням міжнародного права.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ігор Нікітін
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Сімферополь
Теги
Новини Криму Крим Крим без води
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Обосс,жги есчо..)))...больше же сказать нечего yблюдkaм...)))
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2
1
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Oleg Oleg, Олег, они в своей природной злости и подлости совсем заврались. Ещё и память у нерабов как у инфузории-туфельки. Полнохромосоные наши небратья....))))
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2
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Обосс,жги есчо..)))
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Погодите, на окраине же из каждого будильника верещат, что после "аннексии" Крым опустел. Пустые пляжи, разруха, никто не едет и прочее.... А тут оказывается вон оно как.. Опять пиз..ли украинские "журналисты"?
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