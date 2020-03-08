Крим залишався без води через російських "понаїхавших": сумна статистика

В анексованому Росією Сімферополі спостерігаються серйозні проблеми з питною водою. Міські водосховища пересихають.

Про це повідомило видання "Апостроф". За їх інформацією місцеві жителі вважають головною причиною збільшення населення міста за рахунок росіян, що переїхали в нього.

До анексії Сімферополь споживав в межах 90-100 тисяч кубометрів води за добу. На даний час місцева окупаційна адміністрація називає цифри в районі 150 тисяч кубометрів на добу. Якщо в найближчі пару місяців на півострові не буде ніяких опадів, то при такому рівні споживання водосховища, що живлять Сімферополь, почнуть вичерпуватися. За інформацією російських чиновників, з чотирьох водосховищ, що живлять столицю автономної республіки Крим, Аянське водосховище наповнене на чверть, Сімферопольське і Партизанське водосховища – на третину.

"Чітко стало багато заробітчан росіян. По всьому Сімферополю йде будівництво нових житлових масивів для, як ми їх називаємо,"колоністів". При цьому комунікації старі. Навантаження на них постійно зростає. Міська влада замість того, щоб навести порядок з масовими забудовами і бізнесом, який витрачає багато води, довела ситуацію до ручки", - розповіла одна з місцевих мешканок Сімферополя.

Вона також додала, що окупанти збираються використовувати для водопостачання старі артезіанські свердловини. Тим часом Москва продовжує цілеспрямовано завозити до Криму переселенців із сусідньої Росії для метою зміни соціально-демографічної обстановки, що крім усього іншого є порушенням міжнародного права.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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