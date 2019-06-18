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Влучний постріл! З'явилося відео розгрому позиції "ДНР"

3.1тЧитати матеріал російською

Бійці Об'єднаних сил на Донбасі, де йде війна за незалежність України, знищили вогневу точку терористів на Світлодарській дузі.

Видовищне відео удару по окупантах опублікував на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Москаленко (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

"Знищення ворожої кулеметної точки, яка постійно дошкуляла і піддавала небезпеці наших воїнів. Влучний постріл протитанкової керованої ракети (ПТКР)", — написав він.

Влучний постріл! З'явилося відео розгрому позиції "ДНР"

Скріншот відео

Також Москаленко повідомив, що в результаті спецоперації один терорист ліквідований, двоє – поранені.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Войну не скоро остановят, как же отказаться от такой выгоды - прямая материальная заинтересованность тех, кто на этом зарабатывает, как поставщики всего и вся для армии, так и добробаты, которые грабят Донбасс, к тому же, на войне ты вроде как патриот и герой, а с войны придешь - ни зарплаты, ни работы и все презирают как карателя. И еще один аспект - война это такая точка причинения боли России, можно бить в нее бесконечно, никто на западе по большому счету не понимает, что происходит на Донбассе. Никто не понимает, что война на Украине гpaждaнcкaя.
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Маслов Олег
Маслов Олег
ivanov koly, мне тебя искренне жаль, если ты думаешь что на войне не зарабатывают... даже ты, мудак, зарабатываешь на написании комментов, которые искусственно маскируют проделки прошлой власти
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Petrova Kristina, "Обоз". Тебе нравится это шоу ватных уродцев? Дяревня тут свое " глубокомыслие" исптажняет.
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