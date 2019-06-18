Влучний постріл! З'явилося відео розгрому позиції "ДНР"

Бійці Об'єднаних сил на Донбасі, де йде війна за незалежність України, знищили вогневу точку терористів на Світлодарській дузі.

Видовищне відео удару по окупантах опублікував на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Москаленко (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

"Знищення ворожої кулеметної точки, яка постійно дошкуляла і піддавала небезпеці наших воїнів. Влучний постріл протитанкової керованої ракети (ПТКР)", — написав він.

Скріншот відео

Також Москаленко повідомив, що в результаті спецоперації один терорист ліквідований, двоє – поранені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи впали в паніку через недавні потужні відповіді українських військових на Донбасі.

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