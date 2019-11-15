Влаштували самосуд: у Черкасах водій "євробляхи" збив пішохода й намагався втекти. Фото

У Черкасах водій Mercedes-Benz на польських номерах збив жінку й намагався втекти. Однак свідки інциденту не дали йому цього зробити і влаштували над горе-водієм самосуд.

ДТП трапилася біля міського ринку, на вулиці Благовісній, пише "ВІККА".

За словами медиків швидкої допомоги, що прибули на місце події, під колеса автомобіля потрапила 40-річна жінка. Вона отримала політравму, закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої. У вкрай важкому стані її госпіталізували до Третьої міської лікарні Черкас.

Водій авто на єврономерах збив жінку Facebook / Назарій Вівчарик

Очевидці стверджують, що потерпіла переходила дорогу поза межами пішохідного переходу.

Водій "Мерседесу" також потрапив на лікарняне ліжко. Від кулаків небайдужих, що завадили його втечі з місця аварії, він отримав черепно-мозкову травму та струс мозку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку листопада у Черкасах маршрутка насмерть збила пішохода. Водій автобуса запевняв, що не помітив, як це трапилося.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!