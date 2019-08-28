"Влада" мовчить: стало відомо про нову катастрофу в Криму

Жителі міста Армянськ в анексованому Криму заявили про повторення викидів шкідливих речовин у повітря і поскаржилися на проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляють "Примечания". Погіршення екологічної обстановки в місті кримчани помітили в середині серпня з настанням спеки.

Вони скаржаться на подразнення слизових, алергічні реакції, олійно-іржавий наліт на металевих поверхнях.

"Викиди менші, ніж минулого року, але вони дуже добре відчуваються. Якщо кілька тижнів тому запахи відчувались тільки ближче до ранку, то тепер навіть увечері неможливо відкрити вікна", – розповів місцевий громадський працівник, "депутат міської ради" Армянська Віктор Мохов.

Він сповістив про проблеми "владу" республіки, але відповідей не отримав. Крім того, моніторинг забруднення повітря, що проводиться в районі Армянська і Перекопа, Мохов вважає неактуальним.

"Беруть проби вдень, коли вже все розсіюється, а проби необхідно брати кожні дві години", – підкреслив житель півострова.

Ілюстрація. Армянськ Корреспондент.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У червні 2019-го місцеві жителі знову відчули симптоми, схожі на ті, яких зазнавали при НП на "Кримському титані" у 2018 році.

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