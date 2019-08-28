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"Влада" мовчить: стало відомо про нову катастрофу в Криму

6.3т Читати матеріал російською

Жителі міста Армянськ в анексованому Криму заявили про повторення викидів шкідливих речовин у повітря і поскаржилися на проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляють "Примечания". Погіршення екологічної обстановки в місті кримчани помітили в середині серпня з настанням спеки.

Вони скаржаться на подразнення слизових, алергічні реакції, олійно-іржавий наліт на металевих поверхнях.

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"Викиди менші, ніж минулого року, але вони дуже добре відчуваються. Якщо кілька тижнів тому запахи відчувались тільки ближче до ранку, то тепер навіть увечері неможливо відкрити вікна", – розповів місцевий громадський працівник, "депутат міської ради" Армянська Віктор Мохов.

Він сповістив про проблеми "владу" республіки, але відповідей не отримав. Крім того, моніторинг забруднення повітря, що проводиться в районі Армянська і Перекопа, Мохов вважає неактуальним.

"Беруть проби вдень, коли вже все розсіюється, а проби необхідно брати кожні дві години", – підкреслив житель півострова.

Ілюстрація. Армянськ

Ілюстрація. Армянськ

Корреспондент.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У червні 2019-го місцеві жителі знову відчули симптоми, схожі на ті, яких зазнавали при НП на "Кримському титані" у 2018 році.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Армянск Екологія Кримський титан
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Roksolana-чёрная моча знову чушь болтает, хiхлам нравится))
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