"Влада" мовчить: стало відомо про нову катастрофу в Криму

Жителі міста Армянськ в анексованому Криму заявили про повторення викидів шкідливих речовин у повітря і поскаржилися на проблеми зі здоров'ям.
Про це повідомляють "Примечания". Погіршення екологічної обстановки в місті кримчани помітили в середині серпня з настанням спеки.
Вони скаржаться на подразнення слизових, алергічні реакції, олійно-іржавий наліт на металевих поверхнях.
"Викиди менші, ніж минулого року, але вони дуже добре відчуваються. Якщо кілька тижнів тому запахи відчувались тільки ближче до ранку, то тепер навіть увечері неможливо відкрити вікна", – розповів місцевий громадський працівник, "депутат міської ради" Армянська Віктор Мохов.
Він сповістив про проблеми "владу" республіки, але відповідей не отримав. Крім того, моніторинг забруднення повітря, що проводиться в районі Армянська і Перекопа, Мохов вважає неактуальним.
"Беруть проби вдень, коли вже все розсіюється, а проби необхідно брати кожні дві години", – підкреслив житель півострова.
Ілюстрація. Армянськ
Корреспондент.net
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2018 році в Армянську стався викид хімічних речовин із заводу "Кримський титан".
Раніше в місті розповідали, що запах кислоти витає в повітрі вже три роки поспіль, але в 2018-му ситуація стала набагато серйознішою.
Під час екологічної катастрофи минулого року окупаційна "влада" була змушена евакуювати з накритого хімічним викидом міста дітей. Незабаром стало відомо, що "хіматака" з півострова дісталася й до материкової частини України.
13 вересня 2018-го ситуація із забрудненням повітря в околицях заводу українського олігарха Дмитра Фірташа "Кримський титан" погіршилася. Кримчани повідомили про нову хвилю "хімічної атаки", скаржачись на погане самопочуття.
14 вересня в місті ввели режим надзвичайної ситуації. Однак уже 23 числа його скасували.
У червні 2019-го місцеві жителі знову відчули симптоми, схожі на ті, яких зазнавали при НП на "Кримському титані" у 2018 році.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".