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19 квітня • оновлено в 14:34
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Вивезли в ліс і дали в руки бензопилу: на Харківщині поліцейські навмисно оббрехали чоловіка

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Державне бюро розслідувань України повідомило про підозру трьом поліцейським в Харківській області, які створили штучні умови для поліпшення показників розкриття злочинів, пов'язаних з вирубуванням лісів.

Правоохоронці заплатили місцевому жителю за зізнання у злочині, а після обіцяли сприяти в ухиленні від покарання у вигляді позбавлення волі, повідомляється на сайті ДБР,.

Вивезли в ліс і дали в руки бензопилу: на Харківщині поліцейські навмисно оббрехали чоловіка

ДБР

Йдеться про начальника кримінальної поліції, начальника сектора кримінальної поліції і слідчої районного відділення поліції в Харківській області.

У відомстві уточнили, що начальник районного відділення переконав свого підопічного начальника сектора кримінальної поліції створити штучні умови для поліпшення статистики з розкриття злочинів, пов'язаних з незаконним вирубуванням лісів.

"Для цього вони запропонували місцевому жителю грошову винагороду в обмін на зізнання у вирубці дерев. Надалі правоохоронці обіцяли сприяти йому в ухиленні від покарання у вигляді позбавлення волі. Для реалізації злочину підозрювані відвезли "жертву" в ліс, де вже були зрубані 9 дерев, вручили бензопилу і пальне і викликали слідчо-оперативну групу. 18 березня 2020 слідча, знаючи, що людина не має відношення до вчинення злочину, повідомила потерпілому про підозру в незаконній вирубці деревини", – оповідь ано в повідомленні.

За визнання чоловікові в якості винагороди заплатили 300 гривень.

Підозрюваним загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники військової прокуратури і ДБР "на гарячому" затримали в Одесі двох сержантів Нацполіціі, які отримали від місцевого наркоторговця хабар в розмірі 400 доларів.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Теги
Національна поліція України Державне Бюро Розслідувань
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