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Винищувачі завдали ракетних ударів: Кремль влаштував нові навчання в Криму

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Екіпажі винищувачів Су-27 і Су-30 армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу Росії відпрацювали нанесення ракетно-бомбових ударів по наземних цілях умовного противника на полігоні Чауда проблизу Феодосії (анексований Росією Крим).

Про це повідомив начальник відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту Росії Олексій Рульов, пише "Крим.Реаліі".

"За умовами виконання бойової вправи мішенна позиція на полігоні імітувала колону військової техніки, об'єкти, які столяли окемо, командні пункти управління військами", – зазначив Рульов.

Винищувачі

Винищувачі

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Екіпажі винищувачів відпрацювали практичні бомбометання, виконали пуски некерованих авіаційних ракет і стрілянину з гарматного озброєння, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
А чё еще делать в Крыму? " Позже жители аннексированного Крыма забили панику из-за мощных взрывов, которые произошли на полигоне "Опук" .Только не говорите что отдыхать.
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