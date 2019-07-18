Винищувачі завдали ракетних ударів: Кремль влаштував нові навчання в Криму

Екіпажі винищувачів Су-27 і Су-30 армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу Росії відпрацювали нанесення ракетно-бомбових ударів по наземних цілях умовного противника на полігоні Чауда проблизу Феодосії (анексований Росією Крим).

Про це повідомив начальник відділу інформаційного забезпечення Чорноморського флоту Росії Олексій Рульов, пише "Крим.Реаліі".

"За умовами виконання бойової вправи мішенна позиція на полігоні імітувала колону військової техніки, об'єкти, які столяли окемо, командні пункти управління військами", – зазначив Рульов.

Винищувачі Военное обозрение

Екіпажі винищувачів відпрацювали практичні бомбометання, виконали пуски некерованих авіаційних ракет і стрілянину з гарматного озброєння, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

російські окупанти провели навчання своїх військово-космічних сил прямо над головами мирного населення. Вони відбулися на полігоні Чауда поблизу Феодосії.

Пізніше жителі анексованого Криму забили тривогу через потужні вибухи, які трапилися на полігоні "Опук".

Росія перекинула кілька десятків одиниць військової авіації на оперативні аеродроми в Краснодарському краї і Криму в ході масштабних навчань.

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