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Виманює гроші: в Україні розкрили зухвалу схему в ресторанах

2.3тЧитати матеріал російською

У Харкові шахрайка-гастролерка за кілька днів виманила гроші у адміністраторів кількох ресторанів і кафе.

Як сказано в сюжеті ТСН, дівчина використовує одну й ту ж схему. Під виглядом замовника свята вона приходить у заклад і каже, що хоче скасувати замовлення і забрати заставу, оскільки у неї померла бабуся.

При цьому шахрайка називає реальні дані (імена, номери телефонів) людей, які замовляли свята в кафе.

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"Адміністратори відкривали зошити, де це записано, і вона встигала почитати, що в зошиті пишуть. Вона входила в довіру, люди, поспівчувавши, повертали їй завдатки", – пояснили схему в поліції Львова.

Шахрайка

Шахрайка

скрін відео

Виманює гроші: в Україні розкрили зухвалу схему в ресторанах

скрін відео

Виманює гроші: в Україні розкрили зухвалу схему в ресторанах

скрін відео

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Відзначається, що коли записи з камер спостереження виклали в соцмережі, користувачі впізнали дівчину. 22-річна Олена Аксьонова вже 6 разів була засуджена за аналогічні злочини.

У минулому році її було затримано у Львові. Там за місяць вона обчистила щонайменше 20 ресторанів і кафе. Після внесення застави в 340 гривень дівчина відразу зникла і досі знаходиться в розшуку.

Олена Аксьонова

Олена Аксьонова

Олена Аксьонова

Олена Аксьонова

У поліції не виключають, що Аксьонова вже покинула Харків, адже за час своєї шахрайської "кар'єри" вона змінила кілька областей.

Як писав OBOZREVATEL, у шахраїв з'явився новий вид роводу за допомогою помилкового СМС і терміналів самообслуговування. Схема діє при продажу речей на сайтах з оголошеннями.

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Місце
УкраїнаХарків
Теги
шахраївидеофотографии
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