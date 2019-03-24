Крадуть картки і гроші: шахраї придумали новий спосіб обману українців

В Україні набирає обертів нова схема шахрайства. Аферисти привласнюють телефонні СІМ-картки людей, до яких прив'язані карти банків. З їхньою допомогою входять в особисті електронні кабінети і крадуть гроші. Більше того, вони примудряються навіть збільшити ліміт на цих картках і взяти у кредит великі суми.

Незважаючи на те, що люди звертаються в поліцію, доводять до відома фінансові установи, банки вимагають від постраждалих повернути все вкрадене, та ще й у більших обсягах, і нацьковують на них колекторів. Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Прислали СМС і заблокували телефон

Житель Харьківської області Ігор Бабкін постраждав від цих шахраїв ще 4 червня минулого року. "Мені близько 12-ї ночі, коли я був на роботі, прийшла СМС. Там було написано, що нібито я подав заявку на зміну СІМ-картки. І вказано телефон, за яким слід було зателефонувати. Я тільки-но хотів подзвонити, а телефон вже не працює!", — розповів OBOZREVATEL Ігор Бабкін.

Потерпілий додзвонився на гарячу лінію Vodafone і сказав, що нову сімку не замовляв. Потім встиг у "ПриватБанку" заблокувати картку, там запевнили, що операцій з нею не було.

facebook.com Ігоря Бабкіна

facebook.com Ігоря Бабкіна

"А вранці дружина повідомила, що у неї не працює телефон. Потім подзвонив мій друг і розповів, що у нього теж не працює телефон", — каже потерпілий.

Всі втрьох вони вирушили у відділення банку. "Там з'ясувалося, що шахраї перевели з моєї "універсальної" карти гроші на карту для виплат. Всього 20 тисяч гривень. Але зняти не встигли. У дружини ж із картою виконали до півсотні операцій. Таким чином шахраї показували рух грошей на карті, щоб збільшити кредитний ліміт. Всього ж у неї зняли 37 тисяч. Це при тому, що дружина карткою не користувалася, вона держслужбовець і карта була їй потрібна, щоб оформити електронний підпис, коли вона заповнювала декларацію. А у товариша нашого зняли 20 тисяч", — розповідає Ігор Бабкін.

Знайшли п'ять блокнотів з даними клієнтів банку

Але далі сталася ще цікавіша історія. Ігор Бабкін буквально наступного дня перевипустив карту "Привату". "Це була нова карта, якою я навіть не скористався, не вставляв її в банкомат, ніде не розплачувався. Через два дні у мене з неї також зняли 4 тисячі гривень, збільшивши ліміт!", — вважає потерпілий.

Розкривають особисті кабінети

Постраждалі написали заяву в поліцію. І, як не дивно, слідчий вже на другий день знав адресу шахраїв.

"Ці злочинці розкрили наші Гугл-акаунти, і там було видно, з яких IP-адрес до нас заходили. Поліція затримала цю шахрайку через кілька днів у Кривому Розі. Виявилося, що вона колишня працівниця банка, працювала у кредитному відділі. Всього у них більш ніж 40 подібних епізодів", — каже Бабкін.

У злочинців знайшли цілий арсенал пристроїв для обману: пристрій, за допомогою якого зламували акаунти в Гуглі, і з яких заходили у Приват 24, перевипущені телефонні картки потерпілих, п'ять маршрутизаторів для заміни IP, банківські картки, на які переводилися гроші. А також п'ять блокнотів, які були списані особистими даними інших клієнтів банків.

У поліції Харківської області повідомили, що найближчим часом справу передадуть до суду. Всього за шахраями рахується 70 епізодів, вони заволоділи 350 тисячами гривень. До групи входила 30-річна жінка і 25-річний чоловік, жителі Лозової. Їм загрожує покарання за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 185 (крадіжка) КК України до восьми років позбавлення волі.

Крадуть СІМ-карти

Банк вимагає гроші з потерпілих

Постраждалі написали заяву в поліцію, слідчий знайшов злочинців, справа скоро дійде до суду. Потерпілі повідомили про все банку, але тепер їм по кілька разів на день дзвонять з "Привату" і вимагають повернути вкрадені гроші. Тобто банк досі нараховує відсотки на кредити, які вивели шахраї.

"Виявляється, що тепер я банку винен 50 тисяч гривень. Ми цими картками не користувалися, нікому не передавали, а вони кажуть, що це ми передали дані третім особам. Грошей на адвоката у нас немає, щоб судитися з фінансовою установою. Дзвонять ці з банку, я їм кажу — подавайте на нас до суду. Не хочуть", — обурюється потерпілий.

Адвокат Роман Марченко радить в таких випадках все одно домагатися від банку списання боргу.

"Спочатку треба отримати статус потерпілого в рамках цієї кримінальної справи. Потім взяти підтвердження у слідчого про те, що відбулися списання грошей на користь третіх осіб, які на сьогодні є обвинуваченими у кримінальній справі. І з цими документами звернутися у банк, щоб вони провели відповідні перерахунки. Якщо банк відмовляється, то йти до суду. Інакше ніяк. у нас все робиться або добровільно, або через суд", — сказав Марченко.

Банк вимагає гроші

В українській міжбанківській асоціації членів платіжних систем (ЕМА) радять українцям переходити на контракт з мобільним оператором, або проходити у нього ідентифікацію. Якщо оператор знатиме ваші додаткові дані, то він зможе перевірити ще раз, чи це ви намагаєтеся замовити дублікат СІМ-картки.

Також в ЕМА радять номер мобільного телефону, який прив'язаний до банківської карти, не публікувати у відкритому доступі, можна взагалі тримати окремий номер для фінансових операцій.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!