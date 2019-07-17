Викинули на вулицю: як українців цинічно розводять на купівлі житла

Свавілля на ринку нерухомості стало в Україні повсякденним явищем.

Однак цинізм, із яким деякі ділки провертають житлові схеми, не перестає вражати. З однією з таких ситуацій зіткнулася родина лікарів-переселенців із Донбасу.

Вирвавшись із пекла, на останні гроші люди взяли будинок із поетапною оплатою – сподіваючись почати нове життя. Згодом їх викинули на вулицю, а розпочате поліцією розслідування з незрозумілих причин періодично "завмирає".

Детальніше про шокуючу ситуацію – в публікації OBOZREVATEL.

Увійшли в довіру

Наталія Д. та Андрій Д. (герої публікації просять не називати прізвища) зі старшою дочкою і 11-річним сином переїхали в Одеську область із Донецька. Деякий час люди знімали житло, однак бажання влаштуватися і почати нове життя підштовхнуло сім'ю до купівлі будинку.

Грошей було обмаль, тому шукали варіант заселення з подальшим викупом. Нарешті за допомогою ріелтора, Андрій та Наталія знайшли, як їм здалося, непоганий варіант у селищі Великодолинське.

Будинок-прибудова у селищі Великодолинське по вул. Промислова, 6

Як для курортного населеного пункту ціна за двоповерховий будинок по вул. Промислова, 6 була невисокою, та й власники погодилися на виплату частинами.

Бентежила лише невизначеність із документами. Сама будівля є прибудовою до одноповерхівки, розділеної на квартири. Як потім нам пояснила адвокат потерпілих Тетяна Філіпова, переселенцям у результаті продали те, чого взагалі не існує.

"Геннадій і Світлана не власники будинку №6. Вони мають лише частку в цьому будинку. І в цю частку не входить те, що вони побудували", – розповіла вона.

Але все це розкриється потім. А поки господарі прибудови співали "пісню", що у них є техпаспорт, який іще перебуває на стадії оформлення і запевняли, що у них є зв'язки у сільраді і через два місяці все буде оформлено.

Селище Великодолинське Одеської області Google. Maps

Наталія згадує, що на той час у неї з чоловіком не виникло жодних підозр.

"Це були нормальні усміхнені люди середнього віку. Згодом ми неодноразово зустрічалися, разом сиділи за столом. Нам здавалося, що між нами дійсно була довіра", – каже Наталія.

У червні 2017 року сім'я заселилася і внесла першу передоплату – 15 тисяч доларів. З документів у них на руках була розписка від господарів будинку про отримання грошей. У липні Світлана та Геннадій наполягли на отриманні наступної виплати, при цьому продовжували обіцяти зробити документи.

"Вони називали прізвища людей у сільраді, які займалися питанням техпаспорта, запевняли, що питання на стадії вирішення. Все це звучало дуже переконливо", – каже Наталія.

Подружжя повірило і як наступні 15 тис. доларів передоплати віддали господарям будинку свою Toyota Prado 2005 року, яку Геннадій Ж. переоформив на себе. Згодом він заявляв на судовому засіданні, що... купив це авто у сім'ї.

Дані реєстру судових рішень

Опинилися на вулиці

Коли господарі будинку втретє почали вимагати іншу частину виплати, Наталія зрозуміла, що тут щось нечисто. Вона висунула умову: або їй нададуть документи, або повернуть гроші.

"Після цього Світлана та Геннадій приїхали до нас із адвокатами і ще кількома людьми, і почали вимагати, щоб ми протягом двох годин виселялися. Ми відмовилися і також звернулися до адвоката. Ситуація продовжувала загострюватися. До будинку час від часу почали під'їздити якісь люди, я навіть боялася випускати дитину на вулицю. Я і зараз боюся, бо не знаю, на що ці люди здатні", – каже Наталія.

В підсумку все закінчилося тим, що, повернувшись одного разу додому, родина... не змогла відчинити двері, оскільки в них були змінені замки. Також вони не могли забрати з кімнат свої речі. Згодом фото деяких зі своїх речей сім'я виявила на сайті оголошень.

Постраждалі звернулися в поліцію, і Овідіопольський райвідділ відкрив кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Характерно, що провадження було відкрите за частиною 1, санкція якої передбачає штраф від 850 грн або обмеження волі до трьох років. Це при тому, що потерпілі втратили дах над головою і 30 тис. доларів.

Тільки через рік родині вдалося домогтися перекваліфікації провадження на частину 3 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), яке передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років.

Кримінальне провадження було перекваліфіковане на ч. 3 ст. 190 КК

Наталія та Андрій вважають, що розслідування справи ведеться мляво. Про це також свідчить той факт, що суд за скаргою адвоката Тетяни Філіпової визнав бездіяльність слідчого Овідіопольського райвідділу, щодо непроведення обшуку в будинку, у якому мешкало подружжя з дітьми.

Про бездіяльність слідчого Реєстр судових рішень

Постраждалі підозрюють, що хтось намагається гальмувати хід розслідування. Хто саме, їм не відомо. У той самий час Наталія уточнила, що родич господарів прибудови працює у Службі безпеки України в Одеській області. "І у нього є певні зв'язки", – зазначила вона.

Оце поворот! Афера триває

Цікаво, що поки на Toyota і будинок по вул. Промислова, 6 рамках кримінального провадження накладено арешт, згадану будівлю виставили на продаж за 65 тис. доларів. Відповідну інформацію журналісти OBOZREVATEL виявили на сайті оголошень olx.ua.

Оголошення про продаж будинку по вул. Промислова, 6 у селищі Великодолинське

Ми подзвонили на вказаний номер. Слухавку взяла жінка. На питання, чи є документи на будинок, наша співрозмовниця відповіла, що документи будуть готові протягом двох тижнів.

"Виходить, у вас документів наразі немає?" – уточнили ми. На це наша співрозмовниця відповіла, що документи перебувають на реєстрації.

Зазначимо, що під час арешту нерухомого майна судом заборонено вчиняти будь-які реєстраційні дії. Таким чином перед нами спроба нового шахрайства. Дивує, що люди, які цим займаються, не бояться кримінальної відповідальності.

А може, у них є вагомі підстави вірити у власну безкарність?

OBOZREVATEL стежитиме за розвитком подій.

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