Війна за незалежність України: ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

Жоден український воїн не був поранений чи вбитий під час бойових дій на Донбасі 17 листопада. Всього збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Водночас, за інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, втрати окупантів склали дві людини пораненими.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 9 обстрілів:

біля Новомихайлівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

поблизу Водяного, що на Приазов'ї – з мінометів калібру 82 мм;

двічі поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Лебединського – з СПГ, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

двічі поблизу Авдіївки – з ручних і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів

біля Павлополя – зі стрілецької зброї.

7 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Кримського – з протитанкових ракетних комплексів;

двічі біля Луганського – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових, автоматичних і підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

біля Троїцького – з СПГ і автоматичних гранатометів;

поблизу Майського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 листопада, на війні за незалежність на Донбасі загинув один український військовослужбовець.

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