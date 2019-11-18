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18 листопада • оновлено в 08:06
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Війна за незалежність України: ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

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Жоден український воїн не був поранений чи вбитий під час бойових дій на Донбасі 17 листопада. Всього збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Водночас, за інформацією офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, втрати окупантів склали дві людини пораненими.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська вчинили 9 обстрілів:

  • біля Новомихайлівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • поблизу Водяного, що на Приазов'ї – з мінометів калібру 82 мм;

  • двічі поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • двічі неподалік Лебединського – з СПГ, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • двічі поблизу Авдіївки – з ручних і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів

  • біля Павлополя – зі стрілецької зброї.

Війна за незалежність України: ЗСУ повідомили хороші новини з Донбасу

7 ворожих обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • неподалік Кримського – з протитанкових ракетних комплексів;

  • двічі біля Луганського – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • двічі неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових, автоматичних і підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

  • біля Троїцького – з СПГ і автоматичних гранатометів;

  • поблизу Майського – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 листопада, на війні за незалежність на Донбасі загинув один український військовослужбовець.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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