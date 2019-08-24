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Війна за незалежність України забрала тисячі життів: опублікована страшна цифра

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Війна за незалежність України, яка вже більше п'яти років йде на Донбасі, забрала життя 3012 воїнів.

Така підсумкова цифра бойових втрат на сьогоднішній день, пише "Дзеркало тижня". Журналісти запустили проект, в якому показали 321 фото мама воїнів, які загинули, захищаючи Україну.

"Чорну звістку витримали не всі матері: деяким вона розривала серця або шийні хребці... Більшість змогли вижити, але не пережити", – йдеться в матеріалі.

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Ці ж знімки також надрукували для нових господарів владних кабінетів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2019 року станом на 23 серпня Об'єднані сили втратили на Донбасі 71 військовослужбовця, 31 із них – після вступу президента Володимира Зеленського на посаду головнокомандувача ЗСУ.

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Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Новини Донецька і Донецької області Новини Луганська і Луганської області Війна на Донбасі
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Когда показывают по телеку простых нищих Украинц ев со слезами понимающих, что с ними сделали очень жаль их, но когда вспомнишь, что эти же нищие собирали своих вырод ков на вой ну убива ть детей в Донбассе, только потому, что они не хотели думать по -хох лосвински, жалость проходит
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