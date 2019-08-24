Війна за незалежність України забрала тисячі життів: опублікована страшна цифра

Війна за незалежність України, яка вже більше п'яти років йде на Донбасі, забрала життя 3012 воїнів.

Така підсумкова цифра бойових втрат на сьогоднішній день, пише "Дзеркало тижня". Журналісти запустили проект, в якому показали 321 фото мама воїнів, які загинули, захищаючи Україну.

"Чорну звістку витримали не всі матері: деяким вона розривала серця або шийні хребці... Більшість змогли вижити, але не пережити", – йдеться в матеріалі.

ЗСУ на Донбасі ТСН

Ці ж знімки також надрукували для нових господарів владних кабінетів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2019 року станом на 23 серпня Об'єднані сили втратили на Донбасі 71 військовослужбовця, 31 із них – після вступу президента Володимира Зеленського на посаду головнокомандувача ЗСУ.

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