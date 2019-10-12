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12 жовтня • оновлено в 09:22
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Війна за незалежність України: в ОС повідомили хороші новини з Донбасу

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Під час бойових дій на Донбасі 11 жовтня обійшлося без поранень і втрат серед бійців ЗСУ.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню.

Війна за незалежність України: в ОС повідомили хороші новини з Донбасу

independent.co.uk

Новини
Зрив розведення сил на Донбасі: в "ДНР" накинулися на Україну

"Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав", – повідомили в ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник зробив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • два рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

  • біля Славного та Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник зробив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • у Новолуганську – з мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • в районі Південного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

З початку цього періоду збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

Війна за незалежність України: в ОС повідомили хороші новини з Донбасу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" розв'язали криваві бої, через що на Донбасі загинув український воїн.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
війна
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Юсупов Станислав
Юсупов Станислав
А ведь пока Найем или как там этого (афгаского разжигателя зовут?) не призвал украинцев выходить на улицу и совершить преступление - гос.переворот, никто не умирал, Крым был украинский. и т.д. Может быть вы пристрелите этого подонка, из-за которого все началось?
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Действительно хорошая новость для Украины! Ночь прошла, а никто ещё не подорвался на своей гранате, не захлебнулся в сортире, не застрелил с перепоя побратима, не схватил передоз...
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Политика XXI века - США хочет воевать с Россией, но при этом одержать "победу" ценой жизни последнего украинца. Дико, но это факт! Вопиющий и позорный факт в нашей украинской современной политической истории.
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