Війна за незалежність України: в ОС повідомили хороші новини з Донбасу

Під час бойових дій на Донбасі 11 жовтня обійшлося без поранень і втрат серед бійців ЗСУ.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню.

independent.co.uk

"Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінських угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав", – повідомили в ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник зробив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

два рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

біля Славного та Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник зробив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

у Новолуганську – з мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

в районі Південного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

З початку цього періоду збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Л/ДНР" розв'язали криваві бої, через що на Донбасі загинув український воїн.

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