Війна за незалежність України: "Л/ДНР" нахабно атакували ЗСУ

Один український воїн був поранений в результаті бойових дій, які розв'язалися на Донбасі в неділю, 3 листопада.

Всього за добу збройні формування Російської Федерації і її найманці 14 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстрілу:

у Пісків і Пищевика – з РПГ і великокаліберних кулеметів;

неподалік Водяного, що на Приазов'ї – з гранатометів різних систем;

біля Павлополя – зі стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 10 ворожих обстрілів:

неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї і станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;

поблизу Хутора Вільного – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

в районі Золотого (за межами дільниці розведення) – з великокаліберних кулеметів;

тричі біля Луганського – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів

поблизу Зайцевого – з СПГ, стрілецької зброї і автоматичних гранатометів;

неподалік від Південного – з великокаліберних кулеметів і ручних і станкових протитанкових гранатометів;

біля Новозванівки – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найманці Путіна обстріляли ВСУ в районі Золотого. Був поранений український воїн.

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