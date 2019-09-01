Війна на Донбасі: терористи "ЛНР" пішли на нову підлість проти України

На Донбасі терористи "ЛНР" зірвали початок робіт з відновлення зруйнованого мосту в Станиці Луганській.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил з посиланням на заяву української сторони спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Повідомляється, що 31 серпня окупаційна адміністрація відмовила в доступі до зруйнованої частини мосту на ділянці розведення №1 представникам "Укртрансмосту".

Представники "Укртрансмосту" змушені були покинути ділянку розведення №1, не вивчивши зруйнований міст для визначення обсягів подальших відновлювальних робіт.

Крім того, 1 вересня був запланований демонтаж, розбирання і вивіз елементів конструкцій зруйнованого мосту, прибирання бар'єрного огородження, вивезення пошкоджених металевих конструкцій, а також прибирання будівельного сміття.

Представники української сторони СЦКК провели зустріч з дзеркальними патрулями СММ ОБСЄ, продемонстрували готовність до проведення робіт з обстеження ділянки місцевості біля мосту, до розчищення завалів зруйнованої частини мосту.

Повідомляється, що російські найманці через місію ОБСЄ були повідомлені про готовність української сторони почати роботи, проте своєї згоди не дали, пояснюючи це відсутністю детального плану відновлювальних робіт.

"Варто зазначити, що блокування окупаційною адміністрацією робіт у Станиці Луганській в черговий раз свідчить про цілеспрямоване недотримання збройними формуваннями Російської Федерації і їх найманцями своїх зобов'язань, пов'язаних з відновленням інфраструктури в даному районі", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв відновити зруйнований міст у Станиці Луганській, де раніше відбулося розведення сил і засобів.

Для місцевих жителів, які перетинають лінію розмежування, запустили безкоштовний автобус.

21 серпня в ОБСЄ заявили про повне розмінування Україною території біля моста.

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