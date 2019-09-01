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Війна на Донбасі: терористи "ЛНР" пішли на нову підлість проти України

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На Донбасі терористи "ЛНР" зірвали початок робіт з відновлення зруйнованого мосту в Станиці Луганській.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил з посиланням на заяву української сторони спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Повідомляється, що 31 серпня окупаційна адміністрація відмовила в доступі до зруйнованої частини мосту на ділянці розведення №1 представникам "Укртрансмосту".

Представники "Укртрансмосту" змушені були покинути ділянку розведення №1, не вивчивши зруйнований міст для визначення обсягів подальших відновлювальних робіт.

Війна на Донбасі: терористи "ЛНР" пішли на нову підлість проти України
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Крім того, 1 вересня був запланований демонтаж, розбирання і вивіз елементів конструкцій зруйнованого мосту, прибирання бар'єрного огородження, вивезення пошкоджених металевих конструкцій, а також прибирання будівельного сміття.

Представники української сторони СЦКК провели зустріч з дзеркальними патрулями СММ ОБСЄ, продемонстрували готовність до проведення робіт з обстеження ділянки місцевості біля мосту, до розчищення завалів зруйнованої частини мосту.

Повідомляється, що російські найманці через місію ОБСЄ були повідомлені про готовність української сторони почати роботи, проте своєї згоди не дали, пояснюючи це відсутністю детального плану відновлювальних робіт.

"Варто зазначити, що блокування окупаційною адміністрацією робіт у Станиці Луганській в черговий раз свідчить про цілеспрямоване недотримання збройними формуваннями Російської Федерації і їх найманцями своїх зобов'язань, пов'язаних з відновленням інфраструктури в даному районі", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Новини Луганська і Луганської області
Місце
Україна Луганськ
Теги
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Пигин Макс
Съемочную группу МИА «Россия сегодня» и наблюдателей ОБСЕ обстреляли из гранатомета и крупнокалиберных пулеметов в селе Коминтерново на юге ДНР. Об этом «Звезде» рассказал корреспондент медиагруппы Александр Гаюк. С его слов, военнослужащие ВСУ открыли огонь практически сразу, как только автомобили съемочной группы и наблюдателей ОБСЕ прибыли в поселок. Международные наблюдатели планировали зафиксировать факты нарушения перемирия со стороны украинской армии.
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