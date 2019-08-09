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Криваве "перемир'я" на Донбасі: озвучено спосіб припинити обстріли

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Перемир'я в зоні бойових дій на Донбасі будуть порушуватися доти, поки українські військові і терористи "Л/ДНР" будуть бачити один одного через приціл.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV військовий експерт Олег Старіков, коментуючи загибель чотирьох бійців Збройних сил України на Донбасі.

"Перемир'я і буде порушуватися... До тих пір, поки війська будуть бачити один одного в приціл своєї зброї або діставати з допомогою артилерії, мінометів або РСЗО, загибель особового складу буде тривати. Єдине, що треба зробити – щоб солдати не бачили один одного в приціл", – заявив Старіков.

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Військовий експерт навів у приклад Станицю Луганську, де перемир'я не порушується: "Воно й не буде порушене. Там були обговорені питання, пов'язані з контролем і з покаранням за порушення перемир'я. Це найголовніше".

"Щоб війська не бачили один одного, їх необхідно розвести. Можна почати на луганському фронті, потім перейти на донецький фронт", – додав він.

Криваве "перемир'я" на Донбасі: озвучено спосіб припинити обстріли

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 липня в 00:01 годин на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я. Воно передбачає покарання за порушення режиму припинення вогню. Однак режим тиші протримався недовго, а 6 серпня в результаті обстрілу загинули четверо українських військових.

Президент України Володимир Зеленський 7 серпня провів телефонну розмову з главою Росії Володимиром Путіним щодо ситуації на Донбасі.

За даними ветерана АТО Мирослава Гая, за 5 років війни на Донбасі було оголошено понад 20 різних перемир'їв, при цьому жодне не протрималося більше 24 годин.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Олег Стариков
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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