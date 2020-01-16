"Віджав" будинок, авто і вкрав гроші: терорист "ДНР" поскаржився на свавілля "їхтамнєта". Відео

Терорист незаконних збройних формувань "ДНР" розповів про окупанта, який приїхав служити на Донбас.

За його словами, найманець незаконно зайняв чужий особняк в елітному районі Донецька і вкрав автомобіль Nissan у одного з жителів. Відповідний відеозапис опублікували в Telegram-каналі "Анатолій Штірліц" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Терорист зазначив, що будинок окупанту нібито подарував ватажок "ДНР", а прокуратура і суди в Донецьку "працюють на нього".

"Я не зрозумію, як можна подарувати на весілля чуже майно один одному. Це чуже майно. Люди скаржилися, але десь на когось чинився тиск, толку жодного немає. Прокуратура, суди Донецька працюють на цю людину. Чому? Не зрозуміло" .

Telegram-канал "Анатолій Штірліц" Скріншот з відео

Терорист розповів, що особисто постраждав від командира танкового батальйону "ДНР".

"Я потрапив до нього служити. І все було спочатку нічого, але потім гроші, мабуть, затьмарили йому очі. Він став вимагати штрафувати військовослужбовців у його користь. Заволодів особисто моїм грошовим утриманням у сумі 145 тисяч рублів", – додав він.

Скріншот Миротворець

Скріншот Миротворець

Раніше OBOZREVATEL писав, що контррозвідка Служби безпеки України викрила колишню військову Національної гвардії, яку завербували спецслужби "ДНР".

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