Головна Новини
16 січня • оновлено в 21:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Віджав" будинок, авто і вкрав гроші: терорист "ДНР" поскаржився на свавілля "їхтамнєта". Відео

1.6т
Читати матеріал російською

Терорист незаконних збройних формувань "ДНР" розповів про окупанта, який приїхав служити на Донбас.

За його словами, найманець незаконно зайняв чужий особняк в елітному районі Донецька і вкрав автомобіль Nissan у одного з жителів. Відповідний відеозапис опублікували в Telegram-каналі "Анатолій Штірліц" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Терорист зазначив, що будинок окупанту нібито подарував ватажок "ДНР", а прокуратура і суди в Донецьку "працюють на нього".

Новини
У "ДНР" оголосили полювання на українські паспорти: як терористи забирають квартири і заарештовують

"Я не зрозумію, як можна подарувати на весілля чуже майно один одному. Це чуже майно. Люди скаржилися, але десь на когось чинився тиск, толку жодного немає. Прокуратура, суди Донецька працюють на цю людину. Чому? Не зрозуміло" .

Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

Telegram-канал "Анатолій Штірліц"

Скріншот з відео

Терорист розповів, що особисто постраждав від командира танкового батальйону "ДНР".

"Я потрапив до нього служити. І все було спочатку нічого, але потім гроші, мабуть, затьмарили йому очі. Він став вимагати штрафувати військовослужбовців у його користь. Заволодів особисто моїм грошовим утриманням у сумі 145 тисяч рублів", – додав він.

Скріншот

Скріншот

Миротворець

Скріншот

Скріншот

Миротворець

Раніше OBOZREVATEL писав, що контррозвідка Служби безпеки України викрила колишню військову Національної гвардії, яку завербували спецслужби "ДНР".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Карина Бондаренко
Теги
Донбас Донецька область ДНР терористи "ДНР"
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
22
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Тюююю, а шо жалко денег!? За тебя кровь проливают расейские братья, а ты жмотишься и в итернеты всякие плачишься. Деды не одобряют пхаххахахаз
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Чтоб ты здох, сепар галимый!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги