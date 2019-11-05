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6 листопада • оновлено в 02:44
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"Хвороби і життя людей": Звіробій розповіла, який удар чекає на ЗСУ після відводу військ

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На Донбасі в результаті розведення військ у районі селища Золоте українські військові відступлять на позиції, непридатні для оборони.

Про це заявила в ефірі ObozTV волонтерка й учасниця війни на Донбасі Маруся Звіробій. За її словами, відведення військ стане серйозним ударом по обороноздатності українських Збройних сил.

Волонтерка вважає, що ЗСУ при розведенні сил не повинні розбирати свої фортифікаційні споруди.

"Ми відходимо, а фортифікаційні споруди маємо розібрати. Чому їх розбирати, якщо там ворог теж відходить? Вони не будуть розбирати, там немає навіть доказів того, що вони відходять, не кажучи вже про те, що щось розбирають", – наголосила вона.

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"Ми зараз взимку хлопців відкидаємо на непідготовлені позиції. Позиції виходять "у мокрість", а це хвороби, життя цих людей. А потім все може піти не за планом, і це треба враховувати на війні з таким ворогом... Нам, наприклад, треба буде повернутися, питання – куди? Нам зараз відступати, будувати нові бліндажі, потім наступати – знову будувати нові бліндажі. Це сильно б'є по обороноздатності нашого війська на цій ділянці", – вважає Звіробій.

Учасниця АТО також прокоментувала інформацію про те, що військові будуть відходити на свої старі позиції 2016 року.

"Ви знаєте, що таке позиції 2016 року? Це бліндажі, в яких немає нічого... Ми на маріупольському напрямку бачили кинуті позиції 2015-16 років. Це просто викопаний рів, де були бліндажі, все засипалося. Це неймовірна кількість роботи, яку доведеться робити майже з нуля. Хіба що трохи менше копати, але вам треба буде забезпечити, утеплити бліндажі, де хлопці будуть перебувати. Плюс самі окопи – в них немає нічого, це просто земля, вона сиплеться. Це шалена кількість роботи", – пояснила вона.

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mil.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Відведення військ на Донбасі Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Маруся Звіробій
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Збройні сили України
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Перов Василий
Перов Василий
Вот смотришь на тех кого интересует Обоз- это всё дерьмо с двух стран.. Всякие Бабченки из России старушки маразматички и просто идиоты навроде Медовара и Сотника, и местные рогули с тремя классами образования... Будет когда нибудь статья с академиком или инженером? Устаешь годами бред читать и ржать))...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Болезни и жизни людей": Зверобой рассказала, какой удар ждет ВСУ после отвода войск..." () Басни какие-то. Чтобы болезней не было - со здоровыми надо контракт подписывать, а не с кем попало. И какой такой "удар роковой" их там ждёт, если противник тоже отойдет вглубь своей территории? Маразм крепчает...Работать они не хотят да и все...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...Это неимоверное количество работы, которую придется делать почти с нуля...." () Ну товарищи, а шо вы хотели иметь - зарплату по контракту и ничего не делать? Там даже наемные повара по стандартам НАТО еду готовят, Так вам ещё строителей нанять? На таком удалении от врага вам уже боевая надбавка неположена - риска то нет.
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