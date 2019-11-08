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8 листопада • оновлено в 11:01
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Відведення військ на Донбасі: в штабі ООС прояснили ситуацію в Петровському

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На Донбасі в районі селища Петровське Збройні сили України готуються до відведення військ і чекають від терористів "ДНР" сигналу про готовність до дзеркальних дій.

Що відбувається в зоні розведення військ, розповів в ефірі ObozTV прес-секретар штабу ООС Олександр Штупун.

"Йде підготовка. Сьогодні о 9:00 командувач Об'єднаних сил на брифінгу журналістам заявив, що українська сторона готова до практичного етапу розведення. О 12:00 ми пустимо білу ракету про нашу готовність і будемо чекати на таку саму ракету з того боку", – розповів Штупун.

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За його словами, протилежна сторона також повинна повідомити ОБСЄ про свою готовність.

"На даний момент такої інформації немає. У Золотому наприклад вони повідомили про свою готовність тільки о 11:55", - зазначив прес-секретар штабу ООС.

Також Штупун уточнив, що обстріли на Донбасі, які йдуть поза межами ділянок розведення, ніяк не впливатимуть на процес відведення військ.

Відведення військ на Донбасі: що відбувається в Петровському

facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський розповів про досягнення Донбасу після відводу військ.

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Україна
Теги
Новини Донбасу Збройні сили України
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