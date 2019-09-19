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19 вересня • оновлено в 11:10
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/ Розслідування

Відведення військ на Донбасі під загрозою? Терористи пішли на нову підлість

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У районі окупованого Петровського на Донбасі на ділянці розведення сил і озброєнь місія ОБСЄ виявила протитанкові міни.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії. 38 протитанкових мін виявили за допомогою безпілотника.

Зазначається, що фізичний доступ місії залишався обмеженим бойовиками. СММ намагалася отримати доступ на блокпостах у Петровському і поблизу Верхньошироковського в непідконтрольних уряду районах.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

narodna-pravda.ua

Новини
На Донбасі ЗСУ потрапили під шквал вогню терористів

"На блокпосту в населеному пункті Петрівське (непідконтрольний уряду, 41 км на південь від Донецька) двоє членів збройних формувань (один був явно озброєний) знову відмовили команді місії в проїзді, у такий спосіб обмеживши доступ спостерігачів до камери СММ в Петровському", – зазначено у звіті.

Крім того, на блокпосту на захід від Верхньошироковського (непідконтрольний уряду, 85 км на південь від Донецька) троє бойовиків знову відмовили команді місії в проїзді, посилаючись на те, що "в цьому районі ведуться роботи".

Нагадаємо: раніше стало відомо, що терористи на Донбасі активно риють траншеї і облаштовують позиції на ділянці розведення сил біля Петровського.

Як писав OBOZREVATEL, командувач Операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив про підготовку заходів щодо відведення військ уздовж всієї лінії розмежування. За його словами, все залежатиме від дзеркальних дій із протилежного боку.

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Тема
Війна на Донбасі
Тег
ОБСЄ
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70rus xxx
70rus xxx
А чем помешают мины,если киборги атаковать не собираются?
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
70rus xxx, котик, ты и вправду дурак или прикидываешься ?
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