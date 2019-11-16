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16 листопада • оновлено в 13:31
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Хочуть підставити Україну: "ДНР" влаштувала провокацію після відводу військ у Петрівському

1.6т
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Окупаційні війська на Донбасі, незважаючи на розведення сил і засобів у районі населеного пункту Петрівське, продовжили його обстрілювати.

Про провокації в суботу, 16 листопада, повідомили в пресцентрі ОС, опублікувавши відповідну схему відведення військ (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що в районі ділянки розведення №3 поблизу населених пунктів Богданівка і Петрівське в Донецькій області збройні формування Російської Федерації дві доби поспіль вели вогонь по позиціях ОС.

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Схема відводу військ

Схема відводу військ

Faceboook штабу ОС

"Вчора вдень (15 листопадаРед.) противник вів вогонь із великокаліберного кулемета в напрямку Вікторівки по наших позиціях у районі Новогнатівки. Сьогодні ж вранці, протягом півгодини, російські окупанти стріляли з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів по укріпленнях Об'єднаних сил неподалік від Старогнатівки. Вогонь вівся у напрямку Петрівського", – сказано в повідомленні.

"ДНР" влаштувала провокацію після відводу військ

"ДНР" влаштувала провокацію після відводу військ

УКРОП

Військові підкреслили, що ворог, ведучи вогонь із правого і лівого флангу за межами дільниці розведення, провокує ЗСУ на вогонь і розраховує зафіксувати обстріли в межах ділянки №3. Ці матеріали окупанти хочуть використовувати для звинувачень України на світовій арені в порушенні мирного процесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 12 листопада в Петрівському і Богданівці завершився перший етап відведення сил.

  • 14 листопада в українському штабі повідомили про початок розмінування території біля Петрівського.

  • Терористи самопроголошеного угруповання "ДНР" заявили про розміщення так званих військових підрозділів на території розведення військ у районі Петрівського, якщо там з'явиться українська поліція.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу ООС Збройні сили України терористи "ДНР"
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Мир Миру
Мир Миру
"Ці матеріали окупанти хочуть використовувати для звинувачень України на світовій арені в порушенні мирного процесу."
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В это ещё кто то верит?
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