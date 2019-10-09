Відведення сил на Донбасі: в Раді зробили обнадійливу заяву

Розведення військ у районі Золотого і Петрівського на Донбасі не несе загрози для безпеки місцевих жителів.

Про це заявив глава комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") на брифінгу в Києві у середу, 9 жовтня.

За його словами, представники комітету відвідали місця можливого розведення і поспілкувалися із військовослужбовцями та волонтерами.

Війна на Донбасі narodna-pravda.ua

"Місцеве населення підтримує розведення військ. Усі хочуть миру, повернуться до нормального життя. Ніяких ризиків для безпеки жителів цей процес не несе", — підкреслив Завітневич.

Секретар комітету Роман Костенко зазначив, що ділянка розведення біля Петрівського перебуває на відкритій місцевості, а не в самому населеному пункті, нові позиції для військових готові на 98%.

"Командувач нас запевнив, а ми це проконтролюємо, що на момент розведення війська вийдуть на готові позиції", — заявив депутат.

За його словами, після розведення біля Золотого у "сірій зоні" залишаться 122 будинки селища Катеринівка, безпеку там забезпечуватимуть посилені патрулі поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що відведення сил у районі Петрівського і Золотого на Донбасі відкладене, оскільки були порушення перемир'я.

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