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9 жовтня • оновлено в 18:40
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/ Розслідування

Відведення сил на Донбасі: в Раді зробили обнадійливу заяву

15.8т Читати матеріал російською

Розведення військ у районі Золотого і Петрівського на Донбасі не несе загрози для безпеки місцевих жителів.

Про це заявив глава комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") на брифінгу в Києві у середу, 9 жовтня.

За його словами, представники комітету відвідали місця можливого розведення і поспілкувалися із військовослужбовцями та волонтерами.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

narodna-pravda.ua

"Місцеве населення підтримує розведення військ. Усі хочуть миру, повернуться до нормального життя. Ніяких ризиків для безпеки жителів цей процес не несе", — підкреслив Завітневич.

Секретар комітету Роман Костенко зазначив, що ділянка розведення біля Петрівського перебуває на відкритій місцевості, а не в самому населеному пункті, нові позиції для військових готові на 98%.

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"Командувач нас запевнив, а ми це проконтролюємо, що на момент розведення війська вийдуть на готові позиції", — заявив депутат.

За його словами, після розведення біля Золотого у "сірій зоні" залишаться 122 будинки селища Катеринівка, безпеку там забезпечуватимуть посилені патрулі поліції.

Відведення сил на Донбасі: в Раді зробили обнадійливу заяву
Відведення сил на Донбасі: в Раді зробили обнадійливу заяву
Відведення сил на Донбасі: в Раді зробили обнадійливу заяву

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що відведення сил у районі Петрівського і Золотого на Донбасі відкладене, оскільки були порушення перемир'я.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
-росийские троли заступили на вахту
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского на ЗОНУ! Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Кожедуб ruslan, Это эксперды в общественном туалете говорят? ХА-ХА-ХА !!!!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
По ТВ показывают Белецкого - уголовника и убийцу. Это образец нового украинского патриота?
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Колесниченко Вiталіи, а ты у него спроси. Благодаря майдану он вышел из тюряги. Вообще, майдан вынес на поверхность всё дерьмо.
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Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Яворский Сергей, а кого Белецкий убил? И где срок отбывал?
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