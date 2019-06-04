"Відповідай, курво!" У МВС розповіли, що поліція в США теж вбиває людей

У США від рук поліцейських щорічно гине від 800 до 1000 чоловік.

Таку статистику навів у Facebook глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, коментуючи вбивство дитини п'яними поліцейськими. За його даними, значну частину цих людей поліцейські позбавляють життя невиправдано або з необережності.

У міністерстві відзначили різницю в реакції правоохоронної системи на злочини, які раніше скоювали міліціонери, і на злочини, які, роблять поліцейські.

"Різниця одна - нульова толерантність до підозрюваних в погонах і ні найменшого приховування інформації про неправомірний вчинок. Відсутність кругової поруки. Свій або не свій, новий або старий, дрібне правопорушення або особливо тяжкий злочин, якщо скоїв - відповідай, курво. І при цьому ми намагаємося уявити повну інформацію, як тільки можливо за нормами КПК", - заявив Шевченко.

Він не згадав резонансних випадків, коли керівництво "покривало би", "відмазувало", штучно виводило з-під відповідальності, спотворюючи картину злочину, як у Врадіївці, або приховувало інформацію про подію.

"Звичайно можуть бути поодинокі ганебні прояви такого, але не системні і не масові. Переважна більшість проступків правоохоронців стає публічними і ніхто цьому не перешкоджає", - стверджує правоохоронець.

"Звичайно, це не виправдання. Це скоріше покаяння. На жаль, поліцейські здійснювали і будуть чинити злочини. Де несвідомо, де навмисне. Десь від п'яної дурниці, як зараз в Переяславі, десь від злого умислу... Зрозумійте: ми нічого не ховаємо: ні дрібний хабар, ні особливо тяжке вбивство, ні проступок, ні злочин. Спробуйте це зрозуміти. Можливо пробачити, якщо зможете. Ми всі низько схиляємо голову в скорботі за невинною дитячою душею. Винні в смерті 5ти річного Кирила в Переяславі понесуть покарання", - підкреслив Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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