"Відповідай, курво!" У МВС розповіли, що поліція в США теж вбиває людей

У США від рук поліцейських щорічно гине від 800 до 1000 чоловік.
Таку статистику навів у Facebook глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, коментуючи вбивство дитини п'яними поліцейськими. За його даними, значну частину цих людей поліцейські позбавляють життя невиправдано або з необережності.
У міністерстві відзначили різницю в реакції правоохоронної системи на злочини, які раніше скоювали міліціонери, і на злочини, які, роблять поліцейські.
"Різниця одна - нульова толерантність до підозрюваних в погонах і ні найменшого приховування інформації про неправомірний вчинок. Відсутність кругової поруки. Свій або не свій, новий або старий, дрібне правопорушення або особливо тяжкий злочин, якщо скоїв - відповідай, курво. І при цьому ми намагаємося уявити повну інформацію, як тільки можливо за нормами КПК", - заявив Шевченко.
Він не згадав резонансних випадків, коли керівництво "покривало би", "відмазувало", штучно виводило з-під відповідальності, спотворюючи картину злочину, як у Врадіївці, або приховувало інформацію про подію.
"Звичайно можуть бути поодинокі ганебні прояви такого, але не системні і не масові. Переважна більшість проступків правоохоронців стає публічними і ніхто цьому не перешкоджає", - стверджує правоохоронець.
"Звичайно, це не виправдання. Це скоріше покаяння. На жаль, поліцейські здійснювали і будуть чинити злочини. Де несвідомо, де навмисне. Десь від п'яної дурниці, як зараз в Переяславі, десь від злого умислу... Зрозумійте: ми нічого не ховаємо: ні дрібний хабар, ні особливо тяжке вбивство, ні проступок, ні злочин. Спробуйте це зрозуміти. Можливо пробачити, якщо зможете. Ми всі низько схиляємо голову в скорботі за невинною дитячою душею. Винні в смерті 5ти річного Кирила в Переяславі понесуть покарання", - підкреслив Шевченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому 31 травня. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.
Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банкам.
Україну сколихнув цей злочин. Люди в Києві масово вийшли під стіни МВС і влаштували бунт.
Глава Нацполіціі в Київській області Дмитро Ценов подав у відставку і звернувся з проханням направити його в місце проведення ООС.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що поліцейські, які вбили дитину, будуть покарані за всією суворістю закону і справа не вдасться "зам'яти".
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram