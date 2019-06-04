ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Відповідай, курво!" У МВС розповіли, що поліція в США теж вбиває людей

799Читати матеріал російською

У США від рук поліцейських щорічно гине від 800 до 1000 чоловік.

Таку статистику навів у Facebook глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, коментуючи вбивство дитини п'яними поліцейськими. За його даними, значну частину цих людей поліцейські позбавляють життя невиправдано або з необережності.

У міністерстві відзначили різницю в реакції правоохоронної системи на злочини, які раніше скоювали міліціонери, і на злочини, які, роблять поліцейські.

"Різниця одна - нульова толерантність до підозрюваних в погонах і ні найменшого приховування інформації про неправомірний вчинок. Відсутність кругової поруки. Свій або не свій, новий або старий, дрібне правопорушення або особливо тяжкий злочин, якщо скоїв - відповідай, курво. І при цьому ми намагаємося уявити повну інформацію, як тільки можливо за нормами КПК", - заявив Шевченко.

Новини
"Серце розривається!" Мати показала останнє фото вбитої поліцією дитини

Він не згадав резонансних випадків, коли керівництво "покривало би", "відмазувало", штучно виводило з-під відповідальності, спотворюючи картину злочину, як у Врадіївці, або приховувало інформацію про подію.

"Звичайно можуть бути поодинокі ганебні прояви такого, але не системні і не масові. Переважна більшість проступків правоохоронців стає публічними і ніхто цьому не перешкоджає", - стверджує правоохоронець.

"Звичайно, це не виправдання. Це скоріше покаяння. На жаль, поліцейські здійснювали і будуть чинити злочини. Де несвідомо, де навмисне. Десь від п'яної дурниці, як зараз в Переяславі, десь від злого умислу... Зрозумійте: ми нічого не ховаємо: ні дрібний хабар, ні особливо тяжке вбивство, ні проступок, ні злочин. Спробуйте це зрозуміти. Можливо пробачити, якщо зможете. Ми всі низько схиляємо голову в скорботі за невинною дитячою душею. Винні в смерті 5ти річного Кирила в Переяславі понесуть покарання", - підкреслив Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Артем Шевченко
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Національна поліція Україниполіціядітивбивство
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
DS Sergey
DS Sergey
У хозяИна, такое тоже происходит, так что все норм челядь разбегаемся!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
леня зе
леня зе
так вот на кого равняются. украинец- не украинец если не скажет что у кого-то хуже.а шо он не говорит сколько детей застрелили по пьяне.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Подумаешь, 5ти летнего пацана мочканули, кто от него какую пользу видел? Вот если-бы атошника вальнули, тут уже совсем другое дело!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки