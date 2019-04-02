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"Від вас нічого не залишиться!" Жириновський пригрозив Україні загибеллю

2.2тЧитати матеріал російською

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що Росія чекає атаки з боку України, щоб повністю її знищити.

Він додав, що країна-агресор нібито не хоче брати на себе відповідальність оголошення війни і тому сподівається на провокацію. Нахабними погрозами депутат нелегітимної Держдуми вибухнув в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

"Известия"

"Залишилося тільки вам оголосити війну нам, і від вас нічого не залишиться! Але ми не будемо оголошувати першими. Ми чекаємо, коли ви, нарешті, знахабнієте!" — вигукнув неадекватний Жириновський.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія
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