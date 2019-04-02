"Від вас нічого не залишиться!" Жириновський пригрозив Україні загибеллю

Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що Росія чекає атаки з боку України, щоб повністю її знищити.

Він додав, що країна-агресор нібито не хоче брати на себе відповідальність оголошення війни і тому сподівається на провокацію. Нахабними погрозами депутат нелегітимної Держдуми вибухнув в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Жириновський "Известия"

"Залишилося тільки вам оголосити війну нам, і від вас нічого не залишиться! Але ми не будемо оголошувати першими. Ми чекаємо, коли ви, нарешті, знахабнієте!" — вигукнув неадекватний Жириновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Жириновський погрожував захопити Київ за один день і обіцяв, що жителі української столиці зустрічатимуть росіян із квітами.

Також Жириновський мріяв про "марш дружби" на кордоні України і Росії і про те, що українці поповзуть на колінах просити вибачення у Кремля.

Лідер ЛДПР заявив, що українці нібито мріють про вторгнення російських окупантів і будуть зустрічати їх як визволителів у 1945 році.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал