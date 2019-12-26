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26 грудня • оновлено в 11:01
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Вербував найманців на Донбас: у Росії затримали педофіла. Фото

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У Москві (Росія) затримали педофіла Ігоря Толстошеїна, який, за даними слідства, три доби ґвалтував 12-річну дівчинку. І, як з'ясувалося, він займався вербуванням найманців для участі у війні на Донбасі.

Росіянин був внесений до бази "Миротворця" ще у 2015 році. Про це повідомляється на сторінці сайту у Facebook.

"У "Чистилищі" нормальних не буває. Знайомтеся, це російський педофіл Ігор Толстошеїн – керівник російського оргкомітету військово-тактичних ігор "Зоря". Російський найманець, вербувальник найманців, інструктор найманців", – йдеться в інформації.

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Ігор Толстошеїн займався вербуванням найманців на Донбас

Ігор Толстошеїн займався вербуванням найманців на Донбас

myrotvorets.center

Водночас на сайті "Миротворця" зазначено, що Толстошеїн вербував на Донбас громадян Росії саме з-поміж страйкболістів. А в минулому він брав участь у складі аналітичної групи ГРУ ЗС РФ на території Анголи.

Раніше росіянин працював у Московському інституті комунального господарства, Російському промислово-інвестиційному фонді та "Інституті управління державною власністю".

Ігор Толстошеїн

Ігор Толстошеїн

myrotvorets.center

Крім цього, він був запрошений працювати на радіостанцію "Ехо Москви" у програму "Військова рада". Зокрема Толстошеїна можна було побачити на росТБ практично скрізь: у програмі "Звана вечеря", "Своя гра". Педофіл часто бував і на пропагандистському НТВ.

"Зараз ця гордість Расєї затримана за зґвалтування 12-річної дівчинки. Воно ґвалтувало "рузьку" дитину три доби. Дівчинка вже впізнала збоченця, яким пишається вся Расєя. А як не пишатися, він же українців їздив на Донбас вбивати", – наголошує "Миротворець".

Ігор Толстошеїн

Ігор Толстошеїн

myrotvorets.center

За даними російських слідчих, дівчинка Оля, яку знайшли на знімній квартирі, підтвердила, що з неї знущався 47-річний Толстошеїн. Зазначається, що він відомий як організатор військових молодіжних ігор по всій Росії.

"Колеги часто схвально відгукувалися про чоловіка. Відомо, що Оля була не єдиною, з ким Толстошеїн листувався і, ймовірно, займався сексом. В його телефоні знайшли дані про 9-річну дівчинку з Білорусі, до якої Толстошеїн їздив у Гродно. В чоловіка є дружина і двоє дітей. Йому загрожує двадцять років в'язниці", – пишуть росЗМІ.

Ігор Толстошеїн у базі "Миротворця"

Ігор Толстошеїн у базі "Миротворця"

myrotvorets.center

Зазначимо, що на затримання росіянина відреагував у Twitter журналіст Денис Казанський.

"Полум'яний російський патріот, прихильник "Л/ДНР", який відправляв із РФ найманців на Донбас, Ігор Толстошеїн виявився педофілом. Його затримали за зґвалтування 12 річної дівчинки. Тепер попереду в'язниця і півнячий кут", – написав він.

Ігор Толстошеїн у базі "Миротворця"

Ігор Толстошеїн у базі "Миротворця"

myrotvorets.center

Ігор Толстошеїн у базі "Миротворця"

Ігор Толстошеїн у базі "Миротворця"

myrotvorets.center

Ігор Толстошеїн у базі "Миротворця"

Ігор Толстошеїн у базі "Миротворця"

myrotvorets.center

Ігор Толстошеїн у базі "Миротворця"

Ігор Толстошеїн у базі "Миротворця"

myrotvorets.center

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували документи терористів "ДНР", де вказані імена і звання російських офіцерів, які воювали на Донбасі.

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Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Теми
Кримінал Війна на Донбасі
Місце
Росія Москва
Теги
терористи "ДНР" педофiли
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