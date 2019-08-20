"Вбивці! Вам тут не місце!" Батьків убивці Дарини Лук'яненко зацькували у рідному селі

Батьків убивці 11-річної Дарини Лук'яненко з Іванівки Одеської області Миколи Тарасова люди вигнали з ринку, де вони працювали.

Як пише у своєму ексклюзиві OBOZREVATEL, торговельна точка Лук'яненків розташована прямо навпроти кіоску сім'ї Тарасових. Зараз вона розмальована червоними написами образливого характеру на кшталт: "Вбивці! Вам тут не місце!".

Тарасові пробували повернутися на ринок, але спроба виявилася невдалою.

Люди написали образи на кіоску Тарасових на ринку

"Вони вирішили обхитрити всіх, і найняли сюди чоловіка, оформили на нього документи, нібито це він сам тут торгує. Але одного разу він напився й у всьому зізнався. Тому і йому тут не дали працювати", – розповів батько вбитої дівчинки Сергій Лук'яненко.

Більше подробиць читайте в ексклюзиві.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

13 червня в селі Іванівка Одеської області зникла 11-річна дівчинка Дарина Лук'яненко. Вона з ринку вирушила до школи на заняття з танців, але туди так і не дійшла.

Декілька днів волонтери й поліція шукали дівчинку. Але тіло виявили лише 19 червня. Дарина була убита й скинута у вигрібну яму на території будинку Тарасових. У цьому злочині зізнався 22-річний Микола Тарасов.

Батьки Тарасова стверджують, що вони не знали про те, що зробив їхній син і навіть пройшли детектор брехні.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!