Вбивцею депутата виявився близький друг: подробиці гучної події в Черкасах

Новина про те, що в Черкасах розігрався справжній бойовик з вбивством і захопленням заручників, 24 травня справила у ЗМІ ефект бомби, що розірвалася. В одне з приміщень офісної будівлі на вул. Хрещатик увірвався чоловік. Він вистрілив з пістолета в голову і груди депутату Черкаської облради від ВО "Батьківщина", екс-заступнику мера Сергію Гурі.

Після цього "терорист", хоча і отримав поранення з "травмата" від охоронця депутата, забарикадувався у приміщенні з заручниками. OBOZREVATEL дізнався подробиці гучного злочину.

Сергій Гура

Вбивав кращий друг

З власних джерел OBOZREVATEL дізнався, що підозрюваного у вбивстві звуть Микола Гончар. Він бізнес-партнер і один з кращих друзів Гури протягом довгих років. Довіра між чоловіками була абсолютною.

Сергій Гура, який також є крупним черкаським підприємцем, переписав на Гончара частину свого бізнесу - стверджує джерело.

До останнього дня відносини між Гурою і Гончаром були хорошими. Що могло послужити причиною конфлікту, який обернувся такими страшними наслідками, - поки невідомо.

Поліція оточила будівлю в Черкасах

Щоб нейтралізувати "терориста", поліцейські оточили будівлю. Начальник поліції Черкащини запропонував себе як заручника в обмін на людей, і коли наблизився до дверей, за допомогою спецназівців затримав злочинця.

Наразі Гончар перебуває в лікарні під цілодобовою озброєною охороною. До речі, нападник залишив силовикам "сюрприз" у вигляді розтяжки з гранатою Ф-1, яку вчасно виявили і знешкодили.

Поліція оточила будівлю в Черкасах

Мотиви нападника на даний момент не відомі, але не виключено, що це міг бути конфлікт на грунті бізнесу, оскільки вбитий Сергій Гура у Черкасах мав великий політичний та бізнес-вплив.

У 2016 році він став заступником мера Анатолія Бондаренка з питань діяльності виконавчих органів ради. Джерело стверджує, що Гура був кумом Бондаренка.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко

Від підприємця до політика

Сергія Гуру пов'язують із кримінальним світом, де він відомий під кличкою "Гурентій".

У 90-х Гура був приватним підприємцем, потім очолював службу охорони банку "Левада", а з 1997 року став головою правління компанії "Боровицьке", що спеціалізується на вилові риби у Дніпрі і яке називають фундаментом підприємницьких успіхів Гури.

Сергій Гура Маріанна Немченко

Надалі бізнесмен розширював свою бізнес-імперію: побудував переробний завод, заснував мережу своїх магазинів. Крім того, Гурі приписують спільний бізнес із політиком Араїком Мкртчаном (обидва нібито є співзасновниками приватної школи "Перлина" та сільгосппідприємства у Чигиринському районі).

Сергій Гура разом із депутатом Черкаської облради Михайлом Бінусовим (убитий у 2017-му)

Політичну кар'єру Сергій Гура почав у 2007 році, був обраний депутатом облради від Соціалістичної партії. У 2010-му очолює Чигиринську організацію Партії регіонів. У 2016-му його призначають заступником мера за квотою ВО "Батьківщина".

Завели "криміналку"

У 2017 році слідчі ГУ Національної поліції у Черкаській області відкрили стосовно Сергія Гури кримінальне провадження за ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації), санкція якої передбачає до двох років в'язниці. За даними правоохоронців, у 2015 році екс-заступник мера не вказав у декларації наявність нерухомості на Кіпрі, яка була власністю його родини і яку потім продали.

Також Гура чомусь не вказав, що він із дружиною були співвласниками ПАТ "Боровицьке", хоча він писав про це у своїй біографії на сторінці облради. Крім того, екс-заступник мера чомусь "забув" вказати, що мав частку у ПП "Слігурс" і ЗАТ "Ладіс".

кримінальне провадження

У декларації за 2017 рік Сергій Гура задекларував квартиру площею 293 кв. м. три земельних ділянки у селі Сагунівка під Черкасами площею 24 тис. кв. м. і рахунки в банку в сумі: 65 тис. грн і... 41 долар і 4 євро.

Декларація С. Гури, в якій вказані грошові заощадження

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