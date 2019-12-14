Причетна СБУ? Лещенко вказав на нюанс у розслідуванні вбивства Шеремета

Екснардеп і журналіст Сергій Лещенко заявив, що Служба безпеки України нібито могла сприяти виконанню вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році.
Таку думку він висловив на своєму YouTube-каналі, зазначивши, що вірить у недавно оприлюднену версію слідства (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Кількість доказів, які представило Міністерство внутрішніх справ щодо вбивства Шеремета, Лещенко назвав серйозною.
Вбивство Шеремета
Колаж
Він також прокоментував затримання ветерана Владислава Грищенка (позивний "Буча"). "Із того, що мені відомо, то, дійсно, цей Грищенко – це людина, яка знається на вибухівці", – сказав журналіст.
Відзначається, що Грищенко був затриманий ще 24 вересня за підозрою в замаху на вбивство за допомогою вибухівки в Івано-Франківській області.
За даними правоохоронців, у день вбивства у подружжя Грищенків були вимкнені телефони й перебували Дніпрі. Таким чином вони, ймовірно, хотіли організувати собі алібі, адже перше, що перевіряють при розкритті злочинів – це тарифікація телефонів, ідентифікація місця їх перебування і контакти. Отже, в цей день підозрювані могли їздити в Київ і не брати із собою телефони.
За словами Лещенка, в цей момент подружжя перебувало в контакті зі Службою безпеки України. Він підкреслює, що відео з чотирьох камер спостереження на місці вбивства зникли "не без сприяння СБУ".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 грудня поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Павла Шеремета. За їхньою версією, це Андрій Антоненко, вокаліст музичного гурту військово-патріотичного спрямування, військовий ССО ЗСУ; Юлія Кузьменко, волонтерка, завідуюча відділенням рентгенографії, працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтерка Яна Дугар.
Слідство за допомогою експертиз відеозаписів із місця злочину встановило, що вибухівку під машину журналіста заклали Кузьменко та Антоненко.
Також правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи.
Вони нібито обговорювали можливість викрадення дітей волонтерки Марусі Звіробій для дестабілізації ситуації і відволікання уваги від розслідування, а також створення сакральної жертви.
Сама Звіробій заявила, що не вірить у правдивість наданих доказів і експертиз, зокрема записів телефонних розмов, і має намір захищати Кузьменко.
Також слідство відзначає, що група хотіла вчинити теракти в Києві. Медик Юлія Кузьменко нібито пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.
Досудове розслідування заявило, що організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році був Андрій Антоненко.
Печерський районний суд Києва 13 грудня ухвалив рішення щодо трьох підозрюваних.
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