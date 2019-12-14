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14 грудня • оновлено в 19:29
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/ Розслідування

Причетна СБУ? Лещенко вказав на нюанс у розслідуванні вбивства Шеремета

7.4т
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Екснардеп і журналіст Сергій Лещенко заявив, що Служба безпеки України нібито могла сприяти виконанню вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році.

Таку думку він висловив на своєму YouTube-каналі, зазначивши, що вірить у недавно оприлюднену версію слідства (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Кількість доказів, які представило Міністерство внутрішніх справ щодо вбивства Шеремета, Лещенко назвав серйозною.

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Він також прокоментував затримання ветерана Владислава Грищенка (позивний "Буча"). "Із того, що мені відомо, то, дійсно, цей Грищенко – це людина, яка знається на вибухівці", – сказав журналіст.

Відзначається, що Грищенко був затриманий ще 24 вересня за підозрою в замаху на вбивство за допомогою вибухівки в Івано-Франківській області.

За даними правоохоронців, у день вбивства у подружжя Грищенків були вимкнені телефони й перебували Дніпрі. Таким чином вони, ймовірно, хотіли організувати собі алібі, адже перше, що перевіряють при розкритті злочинів – це тарифікація телефонів, ідентифікація місця їх перебування і контакти. Отже, в цей день підозрювані могли їздити в Київ і не брати із собою телефони.

За словами Лещенка, в цей момент подружжя перебувало в контакті зі Службою безпеки України. Він підкреслює, що відео з чотирьох камер спостереження на місці вбивства зникли "не без сприяння СБУ".

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Павло Шеремет Сергій Лещенко Владислав Грищенко (Буча)
Місце
Україна
Теги
видео Служба безпеки України
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Чому я не вірю ЛЄщенко? Не можу зрозуміти мотиви вбивства. Хіба що-Шеремет не був тим,ким себе вдавав? Бо при чому тут СБУ?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Как все забегали как все забегали,после визита зеленского в эвропу,наверно меркель зеле что то намекнула
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В Донецкую Народную Республику отправлены 30 машин скорой помощи. Республиканский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой Народной Республики получил 30 новых машин, оснащенных современным оборудованием. Об этом сегодня сообщил главный врач РЦЭМПиМК Сергей Бондаренко. По его словам, получены полноприводные автомобили марок «Соболь» и «ГАЗ», которые оснащены носилками и дополнительной кислородной разводкой, из них десять снабжены новыми современными электрокардиографами. Он отметил, что машины скорой помощи переданы в соответствии с первоочередной необходимостью обособленным структурным подразделениям в Донецке, Горловке, Енакиево, Торезе, Шахтерске, Снежном, Новоазовске, Докучаевске, Старобешевском районе, Иловайске, Амвросиевке, Макеевке, Углегорске, Дебальцево и Ясиноватой.....
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Вегера Вячеслав, Путін подарував:будуть бої? потрібні машини для перевозок 200- і 300?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Вегера Вячеслав, Россия планомерно заменила все машины скорой помощи в ОРДЛО. Эти поставки - увеличение существующего парка скорых, машин скорых, которые были при Украине, давно уже нет.
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