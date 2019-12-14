Причетна СБУ? Лещенко вказав на нюанс у розслідуванні вбивства Шеремета

Екснардеп і журналіст Сергій Лещенко заявив, що Служба безпеки України нібито могла сприяти виконанню вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році.

Таку думку він висловив на своєму YouTube-каналі, зазначивши, що вірить у недавно оприлюднену версію слідства (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Кількість доказів, які представило Міністерство внутрішніх справ щодо вбивства Шеремета, Лещенко назвав серйозною.

Вбивство Шеремета Колаж

Він також прокоментував затримання ветерана Владислава Грищенка (позивний "Буча"). "Із того, що мені відомо, то, дійсно, цей Грищенко – це людина, яка знається на вибухівці", – сказав журналіст.

Відзначається, що Грищенко був затриманий ще 24 вересня за підозрою в замаху на вбивство за допомогою вибухівки в Івано-Франківській області.

За даними правоохоронців, у день вбивства у подружжя Грищенків були вимкнені телефони й перебували Дніпрі. Таким чином вони, ймовірно, хотіли організувати собі алібі, адже перше, що перевіряють при розкритті злочинів – це тарифікація телефонів, ідентифікація місця їх перебування і контакти. Отже, в цей день підозрювані могли їздити в Київ і не брати із собою телефони.

За словами Лещенка, в цей момент подружжя перебувало в контакті зі Службою безпеки України. Він підкреслює, що відео з чотирьох камер спостереження на місці вбивства зникли "не без сприяння СБУ".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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