Вбивство Шеремета: експерт розкрив подробиці розслідування

Для того, щоб провести остаточну експертизу у справі про вбивство Павла Шеремета довелося викликати фахівця з Великобританії.

Про це заявив директор Київського НДІ судової експертизи Олександр Рувін в ефірі програми "Свобода слова".

"Нашому інституту 106 років і 100 з них він проводить портретні експертизи. Особливості людини, як почерк, їх змінити неможливо. В цьому році до цієї експертизи наш інститут провів більше 20 експертиз саме по невербальній поведінці людей. Це психологічні особливості людини. Кожна людина ходить по-своєму: руку піднімає, ногу ставить по-своєму", – сказав Рувін.

Олександр Рувін Скріншот відео

Він додав, що в цій ситуації не обов'язково було запрошувати людину з Великобританії, київським фахівцям досить було свого досвіду.

"З огляду на те, що у нас не збігалися наші результати з тим, що давало слідство, тому що ми не підтверджували ні Грищенка, ні Кіяна про те, що вони в цей час перебували, нам довелося запросити нашого колегу з Великобританії і ми разом проводили дослідження: перевіряли всі відеозаписи, дивилися як хто ходить, ставить ноги і все інше і прийшли до одного і того ж висновку, який дав можливість видати цю експертизу", – додав Олександр Рувин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Арсен Аваков зізнався, що українські правоохоронці оприлюднили тільки до десяти відсотків інформації, зібраної під час розслідування вбивства Павла Шеремета. У той же час слідство досі немає відповіді на всі питання щодо підозрюваних осіб і їх мотивів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся