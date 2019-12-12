Вбивство Шеремета: що відомо про затриману "Пуму"

Національна поліція України підозрює ексдобровольців Владислава ("Бучу") та Інну Грищенко ("Пуму") в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. При цьому офіційну підозру їм поки не оголошували.

Зараз обидва фігуранти перебувають під вартою у справі про замах на бізнесмена в Івано-Франківській області.

Інна Грищенко ("Пума")

Перші обшуки у сім'ї Грищенків

Співробітники МВС прийшли з обшуками до ексдоброволиці "Правого сектора" Інни Грищенко ("Пуми") і її чоловіка, учасника боїв за ДАП Владислава Грищенка ("Бучі"), 5 листопада 2019 року.

Інцидент викликав великий ажіотаж в мережі: не знаючи про деталі справи, багато користувачів звинуватили українських правоохоронців у політичних репресіях і переслідуванні ветеранів війни на Донбасі.

Тоді подружжю повідомили про підозру в причетності до замаху на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області, Михайла Чекурака, якого самі правоохоронці відкрито називають кримінальним авторитетом. За версією слідства, чоловік "Пуми", Владислав Грищенко вступив в змову з групою осіб і взявся за "ліквідацію" Чекурака за допомогою підриву. Стверджується, що Грищенко встановив на автомобіль бізнесмена саморобний вибуховий пристрій, проте він не спрацювало.

Владислав Грищенко був затриманий в кінці вересня і поміщений в Івано-Франківський СІЗО, а 6 листопада Київський апеляційний суд прийняв рішення взяти Інну Грищенко під варту терміном на 60 діб.

Інна Грищенко ("Пума") Фото Вікторії Мірошниченко та скріншот з відео

Тиск на чоловіка "Пуми"

9 грудня, на засіданні Печерського районного суду Владислав Грищенко ("Буча"), заявив, що йому запропонували добровільно зізнатися у вбивстві Павла Шеремета. За його словами, пропозиція надійшла від слідчого – в обмін той нібито обіцяв звільнити з під арешту "Пуму".

Вбивство Павла Шеремета

Інформація про те, що Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") можуть бути причетні до вбивства Павла Шеремета, з'явилася в ЗМІ ще на початку листопада. Тоді низка новинних ресурсів, посилаючись на власні джерела, повідомила, що слідство може почати відпрацьовувати подібну версію.

Тільки 12 грудня, на брифінгу, глава Національної поліції Євген Коваль офіційно заявив, що сімейна пара Грищенко – "Пума" і "Буча", побічно причетні до вбивства журналіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що замовник вбивства журналіста Павла Шеремета буде знайдений. Про це він заявив на брифінгу МВС 12 грудня.

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