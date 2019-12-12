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12 грудня • оновлено в 21:53
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Вбивство Шеремета: що відомо про затриману "Пуму"

3.3т
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Національна поліція України підозрює ексдобровольців Владислава ("Бучу") та Інну Грищенко ("Пуму") в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. При цьому офіційну підозру їм поки не оголошували.

Зараз обидва фігуранти перебувають під вартою у справі про замах на бізнесмена в Івано-Франківській області.

Інна Грищенко ("Пума")

Інна Грищенко ("Пума")

Перші обшуки у сім'ї Грищенків

Співробітники МВС прийшли з обшуками до ексдоброволиці "Правого сектора" Інни Грищенко ("Пуми") і її чоловіка, учасника боїв за ДАП Владислава Грищенка ("Бучі"), 5 листопада 2019 року.

Інцидент викликав великий ажіотаж в мережі: не знаючи про деталі справи, багато користувачів звинуватили українських правоохоронців у політичних репресіях і переслідуванні ветеранів війни на Донбасі.

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Тоді подружжю повідомили про підозру в причетності до замаху на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області, Михайла Чекурака, якого самі правоохоронці відкрито називають кримінальним авторитетом. За версією слідства, чоловік "Пуми", Владислав Грищенко вступив в змову з групою осіб і взявся за "ліквідацію" Чекурака за допомогою підриву. Стверджується, що Грищенко встановив на автомобіль бізнесмена саморобний вибуховий пристрій, проте він не спрацювало.

Владислав Грищенко був затриманий в кінці вересня і поміщений в Івано-Франківський СІЗО, а 6 листопада Київський апеляційний суд прийняв рішення взяти Інну Грищенко під варту терміном на 60 діб.

Інна Грищенко ("Пума")

Інна Грищенко ("Пума")

Фото Вікторії Мірошниченко та скріншот з відео

Тиск на чоловіка "Пуми"

9 грудня, на засіданні Печерського районного суду Владислав Грищенко ("Буча"), заявив, що йому запропонували добровільно зізнатися у вбивстві Павла Шеремета. За його словами, пропозиція надійшла від слідчого – в обмін той нібито обіцяв звільнити з під арешту "Пуму".

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Вбивство Павла Шеремета

Інформація про те, що Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") можуть бути причетні до вбивства Павла Шеремета, з'явилася в ЗМІ ще на початку листопада. Тоді низка новинних ресурсів, посилаючись на власні джерела, повідомила, що слідство може почати відпрацьовувати подібну версію.

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Тільки 12 грудня, на брифінгу, глава Національної поліції Євген Коваль офіційно заявив, що сімейна пара Грищенко – "Пума" і "Буча", побічно причетні до вбивства журналіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський висловив упевненість в тому, що замовник вбивства журналіста Павла Шеремета буде знайдений. Про це він заявив на брифінгу МВС 12 грудня.

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Автор
Ігор Нікітін
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Місце
Україна
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