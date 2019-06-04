Вбивство дитини поліцейськими: названо максимальне покарання для копів

Поліцейським, які застрелили 5-річну дитину в Переяславі-Хмельницькому, можна буде висунути обвинувачення за статтею "умисне вбивство", яка передбачає покарання аж до довічного тюремного ув'язнення.

Про це розповів в ефірі ObozTV екс-співробітник МВС, експерт з питань реформи правоохоронних органів Анатолій Онищук, коментуючи намір Генпрокуратури перекваліфікувати справу.

За словами експерта, обвинувачення за статтею 115 Кримінального кодексу "умисне вбивство" буде дуже складно доводити і відстоювати в суді.

"Це не дуже правильна з юридичної точки зору кваліфікація. Мені здається, що це спроба трохи заспокоїти суспільство жорсткими оцінками цієї події", – вважає він.

Як пояснив Онищук, для умисного вбивства треба мати намір, а в ситуації із загибеллю дитини від рук п'яних копів все "виникло спонтанно".

"Я впевнений, що тут якщо і буде вбивство, то вбивство з необережності. Це максимум до 10 років термін. А 115-та стаття, якщо група осіб, передбачає довічне ув'язнення. Я переконаний, що тут не буде довічного", – зазначив екс-співробітник МВС.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

У п'ятницю, 31 травня, в місті Переяслав-Хмельницький 5-річний Кирило Тлявов отримав вогнепальне поранення в голову, коли гуляв біля свого будинку.

3 червня дитина померла в лікарні, не приходячи до тями.

Як з'ясувалося, в хлопчика потрапила випадкова куля. Поруч з його будинком двоє п'яних поліцейських у вільний від роботи час "розважалися" стріляниною по банках.

Підозрюваних заарештували. Це старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько. Спочатку їх дії кваліфікували за частиною 2 статті 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб за попередньою змовою).

Після смерті хлопчика генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що справа буде перекваліфікована за статтею "умисне вбивство".

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