Вбивство атовця "Сармата": на допит викликали скандального нардепа

Народного депутата від "Волі народу" Олександра Пономарьова викликали на допит у справі про вбивство ветерана АТО Віталія "Сармата" Олешка.

Про це повідомив прессекретар Нацполіції Ярослав Тракало.

"Пономарьову сьогодні вручили повістку, його викликали на допит до Головного слідчого управління Нацполіції на завтра (20 липня). Стосовно 11 раніше затриманих людей досудове розслідування завершене. Зараз вони знайомляться із матеріалами кримінального провадження. Найближчим часом справу буде передано до суду", – зазначив він.

Народний депутат Мустафа Найєм у Facebook додав, що Пономарьов разом із ще одним народним депутатом Сергієм Валентіровим (БПП) можуть підозрюватися у причетності до замовлення вбивства Олешка.

Віталій Олешко 24 Канал

При цьому помічниця нардепа Дарина Братанова повідомила, що Пономарьова викликали на допит не у справі про вбивство Олешка.

"Жодним чином ні Олешка, ні Пономарьова справа не стосується. Це лише привід зробити медійну картинку із перекрученою інформацією. Це дуже схоже на використання адмінресурсу і роботу поліції на користь провладного кандидата", – зазначила вона.

Братанова додала, що нардеп з'явиться на допит: "Ми законослухняні громадяни".

Також було опубліковано копія повістки про виклик Пономарьова як свідка. Політика викликали щодо кримінального провадження №12018040700000699, яке поліція відкрила 5 липня 2018 року.

Повістка нардепу Пономарьову "Українська правда"

У матеріалах цього провадження йдеться про "організацію озброєної банди", розбійні напади, незаконне поводження зі зброєю та умисне вбивство. Ім'я вбитого приховане, проте наголошується, що на нього напали 31 липня 2018 року у Бердянську, застреливши з мисливської рушниці моделі "ІЖ-49", 16-го калібру із заводським номером Д 50084.

Крім того, у провадженні про "озброєну банду", щодо якого викликають Пономарьова, підозрюваним значиться керівник ТОВ "Надзвичайно гарні люди, 2008". Ймовірно, йдеться про Михайла Сигиду – підозрюваного в організації вбивства "Сармата", який є директором декількох фірм зі схожою назвою.

Як повідомляв OBOZREVATEL 31 липня 2018 року у Бердянську Запорізької області застрелили активіста, бійця АТО з позивним "Сармат" Віталія Олешка, який боровся з нібито корупційними схемами нардепа від "Волі народу" Олександра Пономарьова.

Пізніше підозрювані у вбивстві учасника АТО і громадського активіста Віталія "Сармата" Олешка були затримані біля Мелітополя.

7 лютого 2019 року поліція затримала колишнього бійця спецроти "Торнадо", який підозрюється в організації вбивства активіста Олешка.

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