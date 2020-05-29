Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: бабусю звинуватили в поганому догляді за дитиною

У п'ятницю, 29 травня, суд у Переяславі-Хмельницькому продовжив розгляд справи про вбивство 5-річного Кирила Тлявова, яке сталося 31 травня 2019 року.
Як повідомляє ТСН, від сім'ї Кирила на суд прийшла бабуся. Перед засіданням мати обвинуваченого експоліцейського Івана Приходька звинуватила бабусю в тому, що вона нібито "неналежно доглядала за дитиною".
Загиблий Кирило Тлявов
"Заявила, що її сина судять показово, мовляв, "садять мента, щоб поставити галочку в ДБР, не вдалося посадити двох, так посадять одного", – передає видання.
На суд прийшли всі четверо підозрюваних. Єдиний з них зараз залишається в СІЗО – це Приходько. Саме Приходьку інкримінують вбивство з необережності, іншим – хуліганство.
Бабуся Кирила зізналася журналістам, що їй складно перебувати в одному приміщенні з цими людьми. Вона не вірить, що вбивці її онука будуть покарані.
tsn.ua
tsn.ua
tsn.ua
tsn.ua
tsn.ua
tsn.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяславі-Хмельницькому 31 травня минулого року. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.
Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках.
4 червня суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровця і Івана Приходька. Однак вони свою провину заперечували.
Незабаром підозру оголосили другу затриманих поліцейських Дмитру Кривошеї. Четверту підозру оголосили підлітку, який також був на місці злочину.
На початку травня 2020 року Петровець і Кривошея вийшли на свободу під заставу.
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