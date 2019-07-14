"Вбивають і ґвалтують": блогер розповіла про новий культ в ОРДЛО

На окупованих територіях Донбасу воскові фігури терористів стали новим культом.

Про це розповіла блогер, письменниця і юрист Олена Степова в своєму блозі, опублікованому на OBOZREVATEL, уточнивши, що похід у такий музей тепер є обов'язковим заходом.

"В ОРДЛО розквіт культури. Під культурою, звичайно, там розуміють щось інше, і театри, кіно, книги, музеї – це вже світ пропаганди, це єдина ланка пропаганди і насильства, як в СРСР, де воскові дідусі Леніна, як і кам'яні, були готові прийняти на коліно будь-яку незміцнілу душу", – розповіла вона.

За словами Степової, одна з її землячок обурювалася, що вона пише про відсутність культури на окупованих територіях, а насправді "жителі навіть до Єгипту їздять".

Воскові фігурки терористів Ярослав Копил / Facebook

"Ясна річ, що люди, для яких поїздка до Єгипту, це "культура", в ОРДЛО смиренно ходять в музеї (для бюджетників і студентів це обов'язкова програма), а в музеях ОРДЛО сидять воскові герої. Кадирівці, до яких можна відправити на підвал неугодного, ополченці, які вбивають і ґвалтують. Культ насильства тепер і в музеях ОРДЛО, і я не даремно пишу "новини з зони", адже тільки зеки у зоні, зламані і залежні, співатимуть оду вертухаям", – додала вона.

Степова задалася питанням, невже ці п'ять років війни не змінили Україну, і вона готова в критичній більшості йти в "культуру" зони і захоплено споглядати воскових вертухаїв-злочинців.

Воскові фігурки терористів на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі з'явився музей так званої "Новоросії", яку придумав Кремлем. Молоді люди сфотографувалися на фоні фігур загиблих ватажків "ДНР" Мотороли і Олександра Захарченка, у яких, до слова, прикручені помаранчеві безглузді руки.

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