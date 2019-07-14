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"Вбивають і ґвалтують": блогер розповіла про новий культ в ОРДЛО

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На окупованих територіях Донбасу воскові фігури терористів стали новим культом.

Про це розповіла блогер, письменниця і юрист Олена Степова в своєму блозі, опублікованому на OBOZREVATEL, уточнивши, що похід у такий музей тепер є обов'язковим заходом.

"В ОРДЛО розквіт культури. Під культурою, звичайно, там розуміють щось інше, і театри, кіно, книги, музеї – це вже світ пропаганди, це єдина ланка пропаганди і насильства, як в СРСР, де воскові дідусі Леніна, як і кам'яні, були готові прийняти на коліно будь-яку незміцнілу душу", – розповіла вона.

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За словами Степової, одна з її землячок обурювалася, що вона пише про відсутність культури на окупованих територіях, а насправді "жителі навіть до Єгипту їздять".

Воскові фігурки терористів

Воскові фігурки терористів

Ярослав Копил / Facebook

"Ясна річ, що люди, для яких поїздка до Єгипту, це "культура", в ОРДЛО смиренно ходять в музеї (для бюджетників і студентів це обов'язкова програма), а в музеях ОРДЛО сидять воскові герої. Кадирівці, до яких можна відправити на підвал неугодного, ополченці, які вбивають і ґвалтують. Культ насильства тепер і в музеях ОРДЛО, і я не даремно пишу "новини з зони", адже тільки зеки у зоні, зламані і залежні, співатимуть оду вертухаям", – додала вона.

Степова задалася питанням, невже ці п'ять років війни не змінили Україну, і вона готова в критичній більшості йти в "культуру" зони і захоплено споглядати воскових вертухаїв-злочинців.

Воскові фігурки терористів на Донбасі

Воскові фігурки терористів на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі з'явився музей так званої "Новоросії", яку придумав Кремлем. Молоді люди сфотографувалися на фоні фігур загиблих ватажків "ДНР" Мотороли і Олександра Захарченка, у яких, до слова, прикручені помаранчеві безглузді руки.

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Особа
Олена Степова
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Пигин Макс
Пигин Макс
Какое только дерьмо не заливают в уши скакуасов...
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