Ґвалтував, поки мати не бачила! В Україні дівчинка народила від діда

В Україні поліція розшукує чоловіка, який підозрюється в згвалтуванні дитини.

Про це у Facebook повідомив заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

"Із заяви 30-річної жінки – у зв'язку із важким матеріальним становищем періодично виїздила на заробітки в Польщу, свою доньку залишала на батьків співмешканця. Після покращення матеріального становища дитину забрала до себе у Гданськ, де за деякий час за направленням навчального закладу дитину відправили до місцевої лікарні, де була встановлена вагітність терміном сім місяців", – йдеться у повідомленні.

Місцевій поліції дівчинка розповіла, що коли матері не було поруч, дідусь (батько співмешканця) ґвалтував її. За деякий час дитина народила у пологовому центрі Гданська дівчинку.

"А що ж дідусь? Це – людина 1955 р. н., з місця постійного проживання зникла, проводимо розшукові заходи з метою встановлення її місцеперебування", – додав Аброськін.

Насильство над дитиною Etcetera.media

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