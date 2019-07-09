В Україні за день по-звірячому зґвалтували трьох дітей: у поліції забили на сполох

Лише за минулу добу в різних регіонах України сталося три зґвалтування неповнолітніх. Ще двох дітей розбещували протягом довгого часу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. За його словами, це тільки ті факти злочинів, де батьки подолали страх і звернулися в поліцію.

"Львівська область. 24-річний покидьок по-звірячому зґвалтував неповнолітню. Підозрюваний затриманий. Миколаївська область. 24-річний зґвалтував неповнолітню посеред білого дня, затягнувши у кущі. Покидьок встановлений, але за місцем проживання зник, розшукується. Тернопільська область. Чоловік, 1964 р.н., розбещував хлопчика 2010 р.н., та дівчинку, 2012 р.н. Підозрюваний при опитуванні підтвердив свої дії з розбещення дітей", — написав Аброськін.

Ілюстрація

Він також додав, що у Вінницькій області психічно хворий напав на дівчинку 2012 року народження і зґвалтував її рукою. У постраждалої відкрилася кровотеча.

"Всі мають зрозуміти, що замовчуючи злочини, не звертаючись у поліцію, ви даєте можливість покидькам безкарно ґвалтувати і знущатися з наших дітей. Припинити знущання з наших дітей можливо, але треба діяти, а не спостерігати", — підсумував Аброськін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Запорізькій області затримали чоловіка, який оголював статевий орган при дітях і силував їх до статевого акту.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram