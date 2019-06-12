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/Розслідування

В Україні на хабарі у $500 тисяч затримали "банду" чиновників і поліцейських

10.5тЧитати матеріал російською

У Чернівецькій області затримали чиновників і поліцейських, які вимагали 500 тисяч доларів хабара.

Про це у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Слідчими ДБР за процесуального керівництва ГПУ викрито групу зловмисників, до якої входили посадові особи органів місцевого самоврядування та поліції, які намагалися отримати від громадянина 500 тис. доларів США за виділення йому в користування для ведення мисливського господарства земельної ділянки розміром близько 100 га, яка розташована на території Путильського району Чернівецької області", — йдеться у повідомленні.

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Генпрокурор зазначив, що зловмисників накрили під час отримання частини грошей у сумі 200 тисяч доларів.

Чиновників затримали на хабарі

Чиновників затримали на хабарі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Хмельницькій області за вимагання хабара у понад 400 тисяч доларів затримали працівників Державної служби геології та надр України.

  • У Києві при отриманні хабара у 270 тисяч гривень затримали заступника начальника філії "Центр сервісного забезпечення" ПАТ "Укрзалізниця" і начальника відділу зазначеної філії.

  • ДБР і Нацполіція впіймали у Києві на гарячому двох податківців-корупціонерів. Хабар у розмірі $12 тис. отримували заступник начальника відділу ГУ ДФС у Києві і слідчий цього самого управління ДФС.

  • Також слідчі центрального апарату ДБР впіймали прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області на отриманні хабара у розмірі $10 тисяч.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Юрій Луценко
Місце
УкраїнаЧернівці
Теги
хабарполіціяДержавне Бюро Розслідуваньчиновники
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Иващенко Марина
Иващенко Марина
Oгpомнoe спаcибо тому, ктo показал мнe этот пpекpасный cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/4h3u0al Простo пройдя oпpoc получилa почти полyгодoвую зарплатy)) Пoльзуйтесь, пока eщe есть вoзможноcть=)
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