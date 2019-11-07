В ОС назвали час відведення військ в Петрівському

У п'ятницю, 8 листопада, в районі сіл Петрівське і Богданівка Волноваського району Донецької області о 12:00 може початися розведення сил.

Про це повідомив керівник пресцентру Операції Об'єднаних сил Андрій Агєєв, передає "Інтерфакс-Україна". Він додав, що українська сторона готова почати розведення з огляду на дотримання режиму тиші.

"Сьогодні закінчується сьома доба, сьогодні ми повідомили ОБСЄ через Міністерство закордонних справ про те, що ми готові. Від МЗС надійде підтвердження, і сподіваюся, що завтра о 12 годині все пройде за планом", – сказав Агєєв.

Він додав що поки на ділянці спостерігається тиша.

"Тобто найголовніше, найнеобхідніша передумова проведення розведення на цій ділянці, як зокрема і на інших ділянках – дотримання режиму тиші протягом 7 діб з двох сторін", – зазначив Агєєв.

Названо час відведення сил у Петровського LB

Як повідомляв OBOZREVATEL, розведення на першій ділянці в Станиці Луганській пройшло успішно, зараз триває розведення на ділянці біля Золотого-4, зокрема, почалося розмінування територій та демонтаж фортифікаційних споруд.

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