Бутусов розкрив нові деталі "держзради Єрмака": в затриманні "вагнерівців" мали брати участь США

У зірваній операції України з упіймання "вагнерівців" у Білорусі нібито брали участь спецслужби США.

Про це 23 серпня на сторінці в Facebook заявив український журналіст Юрій Бутусов. Раніше він повідомив, що операція нібито була зірвана витоком із боку глави Офісу президента Андрія Єрмака.

За словами Бутусова, через зрив затримання терористів "довіру до нашої влади в американському Розвідтовариство підірвано".

"В операції брали участь спецслужби США. А конкретно – співробітник Т., якого прекрасно знають в українському Розвідтоваристві. Це була перша широкомасштабна операція, яку спецслужби України та США проводили спільно проти Росії.

Частина "вагнерівців" була затримана з метою вивчення їх дій у Сирії. Серед 28 терористів були ті, хто воював у Сирії і нагороджений російськими державними нагородами та орденами режиму Асада", – написав журналіст.

Він також закликав провести розслідування скандального інциденту та вказав на розголошення матеріалів кримінальної справи. На думку Бутусова, Генпрокуратура "вдає, що нічого не сталося й не відкриває справу за витік інформації".

Журналіст також стверджує, що на доповіді начальника Головного управління розвідки Василя Бурби про готовність проводити захоплення терористів нібито була присутня секретарка президента Марія Левченко, яка не мала допуску до державної таємниці.

Бутусов вважає, що тепер Левченко "намагаються заднім числом оформити допуск, щоб попередити скандал".

Журналіст опублікував список учасників операції:

Головне управління розвідки Міністерства оборони (низка підрозділів) – проведення операції в цілому, начальник – Василь Бурба;

Служба безпеки України – слідство, затримання терористів (підключилася на фінальному етапі), керівник – Руслан Баранецький;

Генеральна прокуратура (департамент розслідування військових злочинів), процесуальний нагляд (підключилися у фінальній стадії), керівник – Гюндуз Мамедов;

Збройні Сили України, Головком ЗСУ Руслан Хомчак, командування 831-ї бригади тактичної авіації (підключилися на фінальному етапі);

Міністр оборони України Андрій Таран (проінформований напередодні);

Офіс президента України.

Повний пост журналіста у Facebook:

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Нагадаємо, бойовиків російської ПВК "Вагнера" затримали в Білорусі 29 липня.

Деякі з них воювали на Донбасі та внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".

Втім, Білорусь передала Росії 32 із 33 затриманих найманців. Іще один залишився в Білорусі, оскільки він має білоруське громадянство.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Верховній Раді України вирішили створити тимчасову слідчу комісію у справі скандалу із затриманими в Білорусі "вагнерівцями" і можливої "держзради" глави Офісу президента Андрія Єрмака.

18 серпня в мережі з'явився аудіозапис нібито "вербування" СБУ найманця ПВК Вагнера Дениса Харитонова, який може стати свідченням зірваної спецоперації.

У СБУ назвали всі новини з цієї теми фейком. У Службі зовнішньої розвідки України зазначили, що спеціальна інформаційна операція під назвою "група Вагнера в Білорусі" має російське походження.

Ексначальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що фейкові дані поширюються, щоб завдати шкоди спецслужбам України.

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