В Одесі викинули з балкона іноземця

В Одесі громадянина Фінляндії викинули з балкона другого поверху. Чоловік отримав переломи обох п'ят внаслідок падіння.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. 38-річний чоловік був у гостях в одного з місцевих жителів, де посварився з друзями господаря житла. Після чого ті викинули його з балкона.

Ілюстрація

Інцидент кваліфікували за ст. 122 (умисне заподіяння тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України. Особистості людей, які розправилися з чоловіком, встановлені. Їх затримала поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі штормовий вітер здув у море коляску з маленькою дитиною, слідом за якою стрибнула мама.

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