В Одесі стріляли в чиновника: перші фото і відео

У Київському районі Одеси невідомий напав на чоловіка, кілька разів вистріливши в нього.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. Відзначається, що подія трапилася на вулиці Академіка Вільямса. У результаті 45-річний одесит отримав поранення грудної клітини та передпліччя (також опубліковано відео з місця події. Щоб подивитися, проскрольте сторінку).

"Попередньо встановлено, що тілесні ушкодження чоловік отримав від невідомого, який підбіг до його припаркованого автомобіля та здійснив декілька пострілів з імовірно травматичної зброї. Наразі обставини події з’ясовуються", - відзначили в поліції.

Правоохоронці встановлюють особу людини, яка напала на одесита. Крім того, вживаються заходи щодо його затримання.

За даними видання "Думська", потерпілим виявився заступник директора ЖКС "Чорноморський". Відзначається, що в нього стріляли з револьвера системи Нагана бойовою кулею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня невідомий увірвався до міськради і застрелив поліцейського. На відео потрапив момент ліквідації стрілка.