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В Одесі стріляли в чиновника: перші фото і відео

6.6тЧитати новину російською

У Київському районі Одеси невідомий напав на чоловіка, кілька разів вистріливши в нього.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. Відзначається, що подія трапилася на вулиці Академіка Вільямса. У результаті 45-річний одесит отримав поранення грудної клітини та передпліччя (також опубліковано відео з місця події. Щоб подивитися, проскрольте сторінку).

"Попередньо встановлено, що тілесні ушкодження чоловік отримав від невідомого, який підбіг до його припаркованого автомобіля та здійснив декілька пострілів з імовірно травматичної зброї. Наразі обставини події з’ясовуються", - відзначили в поліції.

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Правоохоронці встановлюють особу людини, яка напала на одесита. Крім того, вживаються заходи щодо його затримання.

За даними видання "Думська", потерпілим виявився заступник директора ЖКС "Чорноморський". Відзначається, що в нього стріляли з револьвера системи Нагана бойовою кулею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня невідомий увірвався до міськради і застрелив поліцейського. На відео потрапив момент ліквідації стрілка.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаОдеса
Об'єкти
стрілянинаполіція
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Мартин Алекс
Мартин Алекс
Еще совсем недавно, только в Киеве на прогулку нужно было одевать бронежилет и каску. А теперь еще и в Одессе. А что будет осенью?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Атошники не привыкли работать. Они привыкли грабить, марадёрить и убивать. Скоро на Украине будет ещё веселее.
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Порохевич Тарас
Порохевич Тарас
Banderacaput Ser gey, ты сейчас кацапоид где? На украинский ресурс арибежал, за пиздблями! Получи пиздюлей, спой Путин-Хуйло! И баеньки беги, нахуй 🖕🇷🇺 в кацапстан!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Порохевич Тарас, Ты ещё скажи, что у нас по улицам медведи ходят с балалайкой и бутылкой водки.
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