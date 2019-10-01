В Одесі не змогли приземлитися три літаки: що трапилося

У вівторок, 1 жовтня, сильний північно-західний вітер завадив трьом пасажирським літакам приземлитися в аеропорту в Одесі.

Як написало видання "Думська", спершу Boeing737 латвійської авіакомпанії airBaltic, що здійснював переліт із Риги, вирушив до Борисполя (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Рейс Стамбул – Одеса турецького національного авіаперевізника Turkish Airlines потрапив у схожу ситуацію. Покружлявши в зоні очікування орієнтовно пів години, він пішов на посадку в аеропорту Кишинева (столиця Молдови).

В Одесі не змогли приземлитися три літаки

Ще пізніше літак авіакомпанії SkyUp, який прибув до Одеси з Шарм-еш-Шейха, теж не зміг приземлитися й попрямував до Борисполя.

Карта руху літака Думська

Карта руху літака Думська

Карта руху літака Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нещодавно літак Embraer-195LR польської авіакомпанії LOT не зміг приземлитися в міжнародному аеропорту Одеси, через що пілоти змушені були вирушити в київський аеропорт Бориспіль.

Також минулого тижня в місті Барнаул (Росія) здійснив аварійну посадку пасажирський літак Boeing 767-300 з шасі, що горіли; за останніми даними, у підсумку постраждали 56 осіб.

У понеділок, 30 вересня, в Росії здійснив екстрену посадку літак, який прямував з Краснодара в Іркутськ.

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