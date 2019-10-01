Головна Новини
1 жовтня • оновлено в 14:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

В Одесі не змогли приземлитися три літаки: що трапилося

1.8т Читати матеріал російською

У вівторок, 1 жовтня, сильний північно-західний вітер завадив трьом пасажирським літакам приземлитися в аеропорту в Одесі.

Як написало видання "Думська", спершу Boeing737 латвійської авіакомпанії airBaltic, що здійснював переліт із Риги, вирушив до Борисполя (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Рейс Стамбул – Одеса турецького національного авіаперевізника Turkish Airlines потрапив у схожу ситуацію. Покружлявши в зоні очікування орієнтовно пів години, він пішов на посадку в аеропорту Кишинева (столиця Молдови).

В Одесі не змогли приземлитися три літаки

В Одесі не змогли приземлитися три літаки

Ще пізніше літак авіакомпанії SkyUp, який прибув до Одеси з Шарм-еш-Шейха, теж не зміг приземлитися й попрямував до Борисполя.

Новини
У Росії загорівся літак з пасажирами на борту: перші відео
Карта руху літака

Карта руху літака

Думська

Карта руху літака

Карта руху літака

Думська

Карта руху літака

Карта руху літака

Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Одеса
Тег
літак
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel