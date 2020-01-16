В "ДНР" оголосили полювання на українські паспорти: як терористи забирають квартири і заарештовують

На окупованій території Донецької області тепер можуть затримати за відсутність паспорта "ДНР". А українські номери автомобілів власникам доводиться ховати перед тим, як в'їхати на непідконтрольну територію. Інакше вони ризикують втратити свій автомобіль.

Які загрози очікують українців на тимчасово окупованих територіях – у матеріалі OBOZREVATEL.

Другий раз можна і не вийти

Жити в Донецьку без паспорта псевдореспубліки стає все складніше. Останнім часом "влада" влаштувала справжнє полювання за громадянами без "днрівських" документів.

Паспорти "ДНР" Радіо Свобода

"У мене чоловік ввечері після роботи повертався додому. І до нього підійшли двоє в формі місцевої "міліції". Вони заявили, що є співробітниками "народної міліції" і зажадали паспорт. Чоловік показав свій український документ, на що ті заявили, що це вже не документ. Змусили його пройти з ними до відділку.

Там почали допитувати, чому він не отримує паспорт "ДНР". Протримали його там дві години. Зробили його фото і взяли відбитки пальців, а потім відпустили і сказали, що якщо затримають ще раз, то він від них уже не вийде", – розповідає OBOZREVATEL жителька Донецька Валентина.

Кажуть, що під роздачу навіть потрапив священик. Його теж затримали і зажадали показати паспорт "ДНР", відвели в дільницю.

А Вікторія Володимирівна, вчителька школи в Донецьку говорить, що їх у наказовому порядку зобов'язали отримати "місцеві" документи.

"Нас збирав директор і оголосив, що якщо ми не отримаємо документи "ДНР", то нас звільнять. Я тихо пручалася, але днями директор мене викликав і попросив показати паспорт або талончик в електронній черзі на його отримання. Звичайно, документ у мене український. Тоді він наказав писати заяву без дати. Мовляв, якщо до кінця навчального року не принесу новий документ, мене звільнять. Тепер не знаю що робити", – засмучується вчителька.

Контрольно-пропускний пункт в Оленівці kp.ru

Можуть відібрати нерухомість

Стурбовані і тимчасові переселенці. Деякі з них уже поїхали на Донбас оформляти незаконні документи. Вони побоюються, що у них можуть забрати житло.

"У мене мама, яку я ледве вмовила переїхати до мене в Київ з Донецької області, тепер знову збирається повернутися туди. Боїться, що відберуть будинок через український паспорт. І переконати її я не можу. Хоче отримати той паспорт, на всяк випадок. Їй сусідка сказала, що у них обходять будинки і попереджають – без "днрівського" паспорта будинки заберуть. Розумію, що це маячня, але літні люди цьому вірять", – розповідає киянка Людмила Остапчук.

Донецьк РБК

Погрожують відібрати і машину

Проблеми з'явилися й у водіїв. Якщо раніше вони спокійно їздили на окупованому Донбасі з українськими номерами, то тепер і їх стали відловлювати. Причому загрожують відібрати машину, якщо не поміняти номер на "днрівський".

"Машину тепер поставив у гараж і не виїжджаю. Сподіваюся, ця хвиля пройде. Хоча тут можна очікувати чого завгодно, навіть у підвал можуть закрити за якийсь номер на автомобілі", – скаржиться житель Донецька Олександр.

Українські номери змінюють на номери "ДНР"

На КПП тепер організували бізнес – там можна здавати посередникам українські номери на зберігання. А коли їдеш на підконтрольну територію – знову міняти. Цим займаються жителі будинків, які розташовані неподалік від КПП. За зберігання вони беруть від 100 рублів.

Користувачі соцмереж повідомляють, що найгірша обстановка на під'їзді до Горлівки, там зупиняють усіх водіїв з українськими номерами. Одних попереджають, а інших обшукують, навіть переписують усі контакти з телефонів.

"У мене переписали останні номери, за якими я дзвонив. Питали, а хто це, навіщо йому дзвонили? Але потім відпустили", – розповів один із жителів Горлівки.

Номери "ДНР" Вчасно

Можуть і в підвалі потримати

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука каже, що дійсно останнім часом на непідконтрольних територіях стали часто затримувати людей через документи.

"У мене є кілька аудіозаписів, як люди дзвонять на їх гарячу лінію і скаржаться. І судячи з голосів на вулицях хапають усіх – і молодих, і літніх. Наприклад, на запису розповідає жінка явно літня. Її і ще кілька людей затримали після того, як вона з покупками йшла з ринку. Раз немає їх паспорта, то відвели у відділок і тримали там пару годин", – розповідає Тука.

За словами Туки, поводяться "поліцейські" "ДНР" по-хамськи. "Вони можуть заявити в хамській формі, мовляв, у вас було п'ять років на отримання документа. Про тортури я поки не чув, але в підвалі можуть потримати", – каже ексчиновник.

Яка мета таких заходів – не відомо. "Ця квазівлада, ймовірно, хоче самоствердитися. Хоча, як це вписується в процес реінтеграції окупованих територій в Україні, я не знаю", – говорить Тука.

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