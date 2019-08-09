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"Буде знищено документи "українського періоду": Росія знову влаштувала в Криму підлість

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В Ялтинському архіві (анексований Росією Крим) вирішили списати і знищити документи "українського періоду".

Про це написали на сайті підконтрольної РФ міської адміністрації Ялти.

Як пояснила начальник управління по архівних справ Валентина Жердєва, мова йде про папери, які перебувають на тимчасовому зберіганні і стосуються діяльності ліквідованих 7 селищних рад та міста Алупка до 2014-ого року включно.

Крим

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За її словами, перед списанням і знищенням, за кожним документом повинен бути складений акт вилучення відповідно до вимог чинних законів Російської Федерації і Республіки Крим про архівну справу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму трапився новий масштабний блекаут: жителі Євпаторії повідомили про відключення електрики.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Росія Крим
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
И у Киева разрешение не спросили? Вот же подлецы. Обоз, а почему "подлость", а не "мерзость"? Дарю, пользуйтесь.
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филипп филипыч
филипп филипыч
история уходит на свалку истории
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Питон Каа
Питон Каа
Вот подлость, так подлость, стирают память об украинском периоде истории (чуть не написал развития) Крыма. Не волнуйтесь, украинцы, крымчане вас еще долго помнить будут, и поминать тихим незлобивым словом...
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Питон Каа
Питон Каа
филипп филипыч, уже давно не приходят, с полгода как, а раньше приходили.
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филипп филипыч
филипп филипыч
Питон Каа, почему у меня на почту не всегда письма приходят что мне кто то ответил? у тебя так же?
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