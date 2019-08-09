"Буде знищено документи "українського періоду": Росія знову влаштувала в Криму підлість

В Ялтинському архіві (анексований Росією Крим) вирішили списати і знищити документи "українського періоду".

Про це написали на сайті підконтрольної РФ міської адміністрації Ялти.

Як пояснила начальник управління по архівних справ Валентина Жердєва, мова йде про папери, які перебувають на тимчасовому зберіганні і стосуються діяльності ліквідованих 7 селищних рад та міста Алупка до 2014-ого року включно.

Крим

За її словами, перед списанням і знищенням, за кожним документом повинен бути складений акт вилучення відповідно до вимог чинних законів Російської Федерації і Республіки Крим про архівну справу.

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