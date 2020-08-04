"Укрзалізниця" звільнить співробітників після спроби зґвалтування жінки у потязі Маріуполь-Київ
Анастасія Лугова до і після нападу. Колаж
"Укрзалізниця" звільнить вертикаль працівників, через недбалість яких чоловік проник у потяг, побив і намагався згвалтувати телеведучу Анастасію Лугову.
В ході службового розслідування було встановлено, що на станції П'ятихатки-Стикові Віталій Рудзько самовільно зайшов у вагон №3 і зайняв вільне місце, повідомили на сайті "Укрзалізниці".
Відзначається, що зловмисник скористався відсутністю провідника на робочому місці.
"Близько 3:30 до провідника вагону №4 звернулася пасажирка з ознаками побиття та попросила про допомогу. На жаль, провідники не надали належної допомоги, передбаченої в таких випадках", – йдеться в повідомленні.
З посад будуть звільнені провідник вагона, в якому стався інцидент, начальник поїзда, інструктор поїзних бригад, старший майстер вагонного депо резерву провідників і заступник начальника Маріупольського вагонного депо.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ніч на суботу, 1 серпня, в потязі Маріуполь-Киів чоловік напав в купе на жінку, яка їхала зі своїм 7-річним сином. Він побив її і спробував згвалтувати.
Чоловік потерпілої розповів, що нападник хотів заплатити, щоб вона не викликала поліцію. Провідники також пропонували хабар жінці, оскільки її кривдник їхав в поїзді без квитка, за що їх можуть звільнити з роботи.
Укрзалізниця підтвердила, що нападника затримали і передали правоохоронцям, а також принесли вибачення постраждалій пасажирці.
У МВС показали фото підозрюваного і назвали його прізвище. Це уродженець Запоріжжя Віталій Рудзько, 1975 року народження, який тричі був судимий.