"Укрзалізниця" звільнить співробітників після спроби зґвалтування жінки у потязі Маріуполь-Київ

Анастасія Лугова до і після нападу. Колаж

"Укрзалізниця" звільнить вертикаль працівників, через недбалість яких чоловік проник у потяг, побив і намагався згвалтувати телеведучу Анастасію Лугову.

В ході службового розслідування було встановлено, що на станції П'ятихатки-Стикові Віталій Рудзько самовільно зайшов у вагон №3 і зайняв вільне місце, повідомили на сайті "Укрзалізниці".

Відзначається, що зловмисник скористався відсутністю провідника на робочому місці.

"Близько 3:30 до провідника вагону №4 звернулася пасажирка з ознаками побиття та попросила про допомогу. На жаль, провідники не надали належної допомоги, передбаченої в таких випадках", – йдеться в повідомленні.

З посад будуть звільнені провідник вагона, в якому стався інцидент, начальник поїзда, інструктор поїзних бригад, старший майстер вагонного депо резерву провідників і заступник начальника Маріупольського вагонного депо.

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